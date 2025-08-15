Obra Pública: Más arreglos a las calles de la Ciudad

Este plan incluye repavimentación y sellado de juntas en calles de hormigón. En algunos casos, se realiza fresado previo para nivelar la calzada antes de colocar el nuevo asfalto.

La Municipalidad ha emprendido una amplia iniciativa de repavimentación vial en el corazón de la ciudad, con el objetivo primordial de optimizar el flujo vehicular y mejorar la infraestructura urbana. Este proyecto integral, enmarcado en un plan más amplio de recuperación de calles deterioradas, abarca la repavimentación de ochenta cuadras del macrocentro. Las obras no se limitan únicamente a la colocación de nuevo asfalto; también incluyen el sellado de juntas en las calles pavimentadas con hormigón, garantizando una mayor durabilidad y resistencia a las inclemencias del tiempo.

Para asegurar la correcta nivelación y un acabado óptimo, en ciertos tramos se está llevando a cabo un fresado previo de la superficie existente, eliminando las deformaciones y asegurando una base sólida para la nueva capa asfáltica. Este proceso, aunque requiere un tiempo adicional, garantiza una mayor longevidad de la obra y una superficie de rodamiento más segura y confortable para los conductores.

Asimismo, el cronograma de trabajo que se extenderá durante los próximos meses, se concentra en las siguientes arterias viales: Avenida Entre Ríos (tramos 0-100, 700-1000 y 1600-1800), Avenida Dr. Güemes (300-1300), Calle Santiago (0-1100), Avenida Sarmiento (700-1400), Calle 25 de Mayo (200-700), Calle Alsina (400-1000), Calle Mitre (900-1300), Calle Vicente López (800-1150), Avenida Bicentenario de la Batalla de Salta (tramos 0-300 y 1100-1250), Pasaje Zorrilla (0-300), Calle Las Heras (0-100), Avenida Yrigoyen (0-500), Avenida San Martín (0-500), Calle San Luis (700-1000), Calle Mendoza (900-1400) y Calle Pellegrini (300-500).

Dada la naturaleza del material utilizado (asfalto), el tránsito vehicular en cada sector afectado se restablecerá en un plazo breve, generalmente a pocas horas de finalizados los trabajos, minimizando las interrupciones y molestias para los ciudadanos.