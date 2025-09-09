Obra Pública: El Mercado San Miguel tiene nuevos cimientos

La Municipalidad sigue adelante con la reconstrucción de la zona afectada por el incendio, donde se levantarán nuevas estructuras. La obra cubre un 60% del terreno. En este momento, se están terminando los trabajos de perforación y echando hormigón en las bases.

En la actualidad las cuadrillas de obreros se encuentran en la etapa final de las perforaciones, que alcanzan una profundidad de 12 metros. Estos huecos, una vez completados, son rellenados cuidadosamente con hormigón, creando así las sólidas bases sobre las cuales se erigirán las nuevas columnas de hierro, elementos estructurales clave que darán soporte a las futuras vigas del mercado.

Simultáneamente, se llevan a cabo labores de demolición controlada de aquellas estructuras de material, tanto paredes como techumbres, que sufrieron daños irreparables a causa del fuego. Además, se están realizando trabajos de remodelación en la fachada que da a la calle Urquiza, lo que ha obligado a restringir temporalmente el acceso peatonal en esa zona.

Todas estas intervenciones se están desarrollando activamente en el 60% de la superficie total del edificio. Mientras tanto el 40% restante correspondiente al área con frente a la concurrida peatonal Florida, continúa operando con normalidad, brindando sus servicios habituales a la comunidad, hasta que den inicio las obras de modernización planificadas para este sector.

Durante el transcurso de los trabajos de reconstrucción, el Mercado San Miguel mantiene sus puertas abiertas al público, garantizando el acceso a través de los ingresos ubicados sobre las calles Florida y San Martín. No obstante, la entrada principal por la calle Urquiza permanece cerrada, por razones de seguridad, hasta nuevo aviso.