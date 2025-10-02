Obra Pública: Durand y Marocco entregaron 120 escrituras

La ceremonia de entrega se llevó a cabo en el Distrito Cultural «Dino» Saluzzi, con la presencia del intendente Emiliano Durand y el vicegobernador provincial Antonio Marocco.

En una emotiva jornada, más de 120 vecinos de la ciudad fueron partícipes de la entrega de escrituras que tuvo lugar esta mañana. El acto, revestido de gran importancia para la comunidad, fue presidido por el intendente Emiliano Durand y el vicegobernador de la Provincia, Antonio Marocco, quienes se hicieron presentes en el Distrito Cultural Dino Saluzzi para encabezar la ceremonia.

Esta significativa entrega representa un avance sustancial para las familias de la zona oeste de la ciudad, quienes ahora gozan de seguridad jurídica y ven consolidada la titularidad de sus propiedades. Al respecto, Esteban Carral, secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana, destacó el compromiso continuo de trabajar en conjunto con la comunidad, brindando la certeza y la seguridad jurídica necesarias para que puedan construir sus hogares en los terrenos que legítimamente les pertenecen.

Por su parte, la secretaria de Tierra y Bienes de la Provincia, Silvina Abilés, expresó la profunda emoción que embargó a los beneficiarios al recibir las escrituras. Abilés resaltó que este documento no solo representa la titularidad del inmueble, sino también la seguridad jurídica que les permite disponer libremente de su propiedad.

A su vez, en el marco de la ceremonia, se llevó a cabo la firma de una adenda para la cesión de una fracción adicional de terreno en comodato, ubicada en el barrio Norte Grande. En este espacio, el municipio tiene previsto llevar adelante la construcción de un polideportivo, con el firme propósito de fortalecer los espacios deportivos y recreativos disponibles para la comunidad.