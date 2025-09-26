Obra Pública de noche: Avanza el Plan Vial de Zona Sur

Dentro del Plan Vial Zona Sur, la Municipalidad ha iniciado el fresado por etapas, un paso previo a la colocación del nuevo asfalto. Estas obras se realizan durante la noche para minimizar las interrupciones al tráfico diurno.

La Municipalidad de la ciudad ha intensificado las obras correspondientes al Plan Vial Zona Sur, una iniciativa ambiciosa destinada a optimizar la circulación y reforzar la seguridad vial en uno de los corredores más transitados y neurálgicos.

En esta etapa del proyecto, se han iniciado las tareas de fresado en la calzada de la rotonda de Limache, ya que el mismo es un proceso fundamental que consiste en remover la capa superficial del pavimento existente, eliminando así las imperfecciones, hundimientos, deformaciones y cualquier otro tipo de daño que dificulte el normal desplazamiento de los vehículos. Así al eliminar estas irregularidades, se prepara la superficie para recibir la nueva capa de concreto asfáltico, garantizando un mejor agarre y una mayor durabilidad del pavimento.

Conscientes de la importancia de minimizar las molestias a los conductores y evitar la congestión vehicular, la Municipalidad ha dispuesto que los trabajos de fresado se realicen en horario nocturno. De esta manera, se reduce el impacto en el flujo de tráfico durante las horas de mayor demanda, permitiendo que los ciudadanos puedan desplazarse con mayor fluidez y seguridad.

Además, las acciones de fresado continuarán desarrollándose por tramos, abarcando toda la superficie de la rotonda. Una vez finalizada esta etapa, se procederá a la colocación del nuevo pavimento, lo que transformará por completo la apariencia y funcionalidad de este importante nudo vial.

Sin embargo, ante el desarrollo de estas obras la Municipalidad solicita a los conductores que circulen con precaución en la zona, prestando especial atención a las indicaciones del personal de tránsito y a la señalización dispuesta en el lugar.