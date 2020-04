Al hospital de Joaquín V. González, Medrano sólo mandó 2 barbijos, 1 caja de guantes y 2 alcoholes en gel.

Nadie quiere prestar servicios bajo el mando de Josefina Medrano. El director del hospital de Mosconi, Marcelo Benavides, se fue y armó una pequeña escena: dejó en claro que lo hacía por la falta de recursos para enfrentar la pandemia. Faltan elementos, faltan recursos humanos.

Benavides se cansó de reclamar y reclamar y reclamar.

Algo parecido sucedió en Joaquín V. González. Ahí no renunció el director del hospital, sino todo el personal de guardia. Los médicos dieron el portazo definitivo, por la falta de recursos, aunque el detonante fue que dos pacientes decidieron practicar box con una cara de un médico. Lo que enfureció a los pacientes fue que en el hospital no había traumatólogo y los querían derivar. Se sacaron la furia con el médico que los atendió. Al médico no lo defendió nadie, porque el hospital no tiene personal de seguridad.

Si los médicos no pueden defenderse de dos violentos, mucho menos podrían hacerlo contra el coronavirus: según Eduardo Acuña, presidente del Círculo Médico de Anta, el ministerio de Salud que comanda Medrano sólo envió al nosocomio 2 barbijos, 1 caja de guantes y 2 alcoholes en gel.