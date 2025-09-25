Nuevo operativo de descacharrado en Zona Oeste Alta 

Personal municipal realizó operativos de limpieza en los barrios Los Profesionales, 17 de Mayo, Las Costas, Jesús María, Puerto Argentino y Divino Niño Jesús I y II. Se eliminaron residuos que atraen insectos, roedores y otros animales dañinos para la salud pública.

La Municipalidad, cumpliendo con su planificación, llevó a cabo un nuevo operativo de descacharrado con el propósito de prevenir la proliferación de insectos, alimañas y roedores, cuya presencia puede representar un riesgo para la salud de los habitantes.

Gonzalo Garcete, director general de Cambio Climático, proporcionó detalles sobre el operativo, señalando que «en esta oportunidad, nos hemos enfocado en los barrios Los Profesionales, 17 de Mayo, Las Costas, Jesús María, Puerto Argentino y Divino Niño Jesús I y II, todos ubicados en la zona oeste alta de la ciudad».

El funcionario destacó los resultados obtenidos hasta la fecha, indicando que «hasta el momento, hemos logrado retirar cerca de 600 toneladas de residuos y proyectamos alcanzar las mil toneladas para finales de año. No obstante, este objetivo dependerá en gran medida de la participación activa de los vecinos, ya que su colaboración es fundamental para el éxito de este programa de descacharrado».

Asimismo, los trabajos son coordinados y ejecutados por la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, en conjunto con el Área de Vectores de Nación y el Ejército Argentino, aunando esfuerzos para maximizar el impacto de la iniciativa.

Además, como parte de cada operativo los promotores ambientales se encargan de informar a los vecinos sobre la forma adecuada de disponer de los elementos que desean desechar, así como sobre el procedimiento para el retiro de todo tipo de cacharros y objetos que puedan acumular agua de lluvia, previniendo así la proliferación de vectores transmisores de enfermedades.