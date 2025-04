Nuevo mercado: Fundición San Miguel

Tras el incendio que destruyó el Mercado San Miguel, su reconstrucción se realizará con fondos públicos, tal como anticipó este medio. Pero el verdadero milagro no está en los planos: José “Pepe” Muratore, ex administrador y artífice del colapso, esquiva la rendición de cuentas y proyecta su regreso al ruedo. Entre silencios cómplices y cuentas en sombras, la impunidad podría consolidarse una vez más como norma.

El Mercado San Miguel se incendió el 6 de noviembre de 2024, después de años de abandono, improvisación y oscurantismo administrativo. Hoy, mientras la Provincia y la Municipalidad se encargan —con justa razón— de su reconstrucción, una figura camina impune entre los escombros: José “Pepe” Muratore, ex administrador del predio y responsable directo del estado de ruina que precedió la tragedia.

Todo esto se desprende del convenio firmado el pasado martes por Provincia y Municipalidad, en el que se comprometen a financiar la restauración del edificio por un monto cercano a los 9 mil millones. El dato no es menor. Porque si reconstruir el mercado es un acto de reparación, eximir de responsabilidad a Muratore es un acto de capitulación judicial.

Durante su gestión, el mercado recaudaba sumas astronómicas, que rozaban los 150 millones de pesos por mes. No obstante, las instalaciones eran un canto al descuido: tendido eléctrico deficiente, paredes agrietadas, infraestructura obsoleta, y una sobrepoblación de puestos que solo engrosaban una recaudación sin destino. Cada puestero abonaba cerca de 200 mil pesos mensuales, pero no hay rastro visible del uso de esos fondos. ¿A dónde fueron a parar? Nadie lo sabe. Nadie lo investiga. Y mientras tanto, Muratore no solo evade cualquier proceso judicial, sino que anuncia sonriente la creación de un nuevo mercado en zona sur. Se llamará, otra vez, San Miguel.

El truco de siempre: desaparecer antes de que pregunten

La Defensoría del Contribuyente, encabezada por el Dr. Samuel Martearena, fue una de las pocas instituciones que osó cuestionar la opacidad de la gestión Muratore. Requirió balances, solicitó informes, emitió intimaciones. La respuesta fue una constante: silencio. Y cuando las presiones empezaron a escalar, Muratore desapareció del mapa escudado tras un conveniente problema de salud. Dos stents después, el ex administrador recuperó la compostura, el habla, y hasta los proyectos empresariales. Un retiro quirúrgico y calculado, que lo sacó del ojo público justo cuando la lupa empezaba a enfocarlo.

Mientras tanto, el Tribunal de Cuentas municipal jamás emitió una sola observación sobre los manejos económicos del Ente Descentralizado. La oposición política no exigió explicaciones. Y la ciudadanía, golpeada por la catástrofe, apenas tuvo tiempo de registrar cómo el causante del desastre se evaporaba sin un solo rasguño institucional. ¿Dónde están los balances? ¿Quién auditó la administración? ¿Cómo se explican las cifras recaudadas y la ruina operativa del lugar? Preguntas sin eco. Cuestiones que no importan. El fuego se llevó los documentos, pero no el hedor a impunidad.

Un nuevo mercado, un viejo patrón

Lo más inquietante no es que Muratore no enfrente una causa penal. Lo más inquietante es que esté proyectando un regreso. En una entrevista reciente con Canal 10, el patrón destituido aseguró que está en marcha un nuevo mercado en la zona sur de la ciudad. El nuevo centro de abasto no solo replica el nombre del original, sino que sugiere una continuidad de prácticas: captación de puestos, manejo de cuotas, administración personalista. Aunque jure que no tiene vínculo con el antiguo mercado, su figura sigue siendo la referencia ineludible. Es el viejo lobo que conoce cada rincón del negocio, cada palanca del sistema, cada complicidad disponible.

La historia no es nueva. En Salta, los escándalos no se sancionan, se reciclan. Las figuras cuestionadas no son expulsadas, se relocalizan. Y si el contexto ayuda —una crisis, una tragedia, una firma de convenio—, mejor. Porque la opinión pública se dispersa, los medios se calman y la memoria ciudadana se diluye. En ese mar de olvido planificado, Muratore flota como un símbolo. No del fracaso, sino del éxito de un modelo que premia la viveza y castiga la denuncia.

La justicia, un espejismo

La gran pregunta que aún no tiene respuesta es por qué Muratore sigue libre de toda rendición de cuentas. No ha sido citado por la Justicia, ni investigado por los organismos de control, ni denunciado formalmente por los concejales. Todo indica que la omisión es deliberada. No hay voluntad de remover un avispero que, quizás, implique admitir responsabilidades más amplias. Porque si Muratore cayó, fue con la complicidad de quienes miraron hacia otro lado.

La reconstrucción del mercado es una buena noticia para la ciudad. Pero lo sería aún más si viniera acompañada de justicia, de auditorías reales, de sanciones proporcionales al daño causado. En cambio, lo que se construye hoy sobre las cenizas no es solo un nuevo edificio: es una narrativa de impunidad. Una historia oficial que omite al protagonista del desastre. Y al hacerlo, lo absuelve.

En Salta, la impunidad no se esconde. Se exhibe, se consagra, se tolera. Y Muratore, con su nuevo emprendimiento y su pasado sin consecuencias, es su estandarte. Circo para la gilada, impunidad para los de siempre. Y negocios, claro, para el de siempre también.