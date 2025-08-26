Nuevo «cuento del tío» en la Ruta 51

En la madrugada del 22 de agosto, un conductor que transitaba por la Ruta Nacional 51 se detuvo para ayudar a un joven autoestopista. Sin embargo, el acto de bondad se transformó en un asalto a mano armada.

Según consta en la denuncia presentada ante las autoridades, los hechos se desencadenaron alrededor de las 04:30 de la mañana. La víctima, un conductor que circulaba con su vehículo particular por la Ruta Nacional 51, específicamente a la altura del kilómetro 6,5, se percató de la presencia de un individuo que solicitaba ser trasladado, haciendo señas al costado del camino. Movido por un impulso de solidaridad, el conductor detuvo su marcha y accedió a llevar al desconocido en su automóvil.

Sin embargo, la situación dio un giro inesperado al llegar a las inmediaciones de la rotonda de ingreso a la localidad de San Luis. En ese punto, el pasajero reveló sus verdaderas intenciones al extraer de entre sus ropas un cuchillo tipo Tramontina. Con el arma en mano, intimidó al conductor y le exigió la entrega de todas sus pertenencias de valor. Tras un breve forcejeo, el asaltante logró apoderarse de un teléfono celular y una billetera, tras lo cual se dio a la fuga a pie, internándose en un descampado cercano.

Ante la denuncia del robo, el personal de la Comisaría N.º 9 de San Luis desplegó de inmediato un operativo cerrojo en la zona con el objetivo de dar con el paradero del delincuente. Así pues, el sospechoso en su intento por evadir a las autoridades, intentó escapar corriendo a través de pasajes oscuros y poco transitados. Finalmente, fue localizado cuando abordó un colectivo de la línea 6 de SAETA, aparentemente con la intención de abandonar la jurisdicción.

Asimismo, un agente policial que se encontraba realizando la búsqueda a pie, solicitó la colaboración de un motociclista para alertar al conductor del colectivo sobre la presencia del sospechoso a bordo y lograr su detención. Gracias a esta coordinación, el vehículo de transporte público fue interceptado a la altura del kilómetro 2,5 de la misma ruta. Allí, el acusado fue reducido, identificado y sometido a una requisa, durante la cual se encontraron en su poder los objetos que habían sido sustraídos a la víctima.

Tras evaluar los elementos de prueba incorporados al legajo de la investigación, y considerando la gravedad del hecho, el uso de un arma blanca para perpetrar el robo y la conducta evasiva mostrada por el imputado, el fiscal a cargo determinó que existen fundamentos sólidos para solicitar el mantenimiento de su estado de detención preventiva. Esta medida cautelar se justifica en atención al riesgo procesal existente, particularmente en lo que respecta al peligro de fuga y la posibilidad de que el imputado intente entorpecer el curso de la investigación.

Además, se tuvieron en cuenta los antecedentes penales del imputado, quien registra condenas anteriores y ha sido declarado reincidente por cuarta vez, lo que refuerza aún más los argumentos que sustentan la necesidad de mantener la medida cautelar solicitada.