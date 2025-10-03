Nuevas obras en la Av. Arenales para mejorar el tránsito

A partir del 8 de octubre, se iniciarán trabajos que durarán aproximadamente 15 días para mejorar la circulación en tres intersecciones clave: Pueyrredón, Dean Funes y Vicente López. Las mejoras incluirán cambios de sentido de calles, la construcción de una nueva isleta y la reducción del tamaño de las esquinas.

Con el firme propósito de fortalecer la seguridad vial y optimizar el flujo vehicular en la ciudad, la Municipalidad a través de su Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, se encuentra abocada a la ejecución de una serie de obras viales estratégicas. Las intervenciones se concentrarán en la Avenida Arenales, en el tramo comprendido entre las calles Deán Funes y Vicente López, una zona identificada como crítica debido a la alta congestión y los frecuentes incidentes de tránsito.

Los trabajos darán inicio el próximo 8 de octubre y se estima que tendrán una duración aproximada de 15 días, durante los cuales se implementarán diversas medidas para minimizar las molestias a los conductores y peatones. Debido a que el objetivo principal de estas obras es solucionar los problemas de circulación que se presentan en tres intersecciones clave: Pueyrredón, Dean Funes y Vicente López, puntos donde se registran importantes demoras y riesgos para la seguridad vial.

Las acciones específicas que se llevarán a cabo son las siguientes:

– Modificación del sentido de circulación: Se establecerá un único sentido de circulación en la avenida Arenales, de este a oeste, desde la calle Pueyrredón hasta la calle Dean Funes. En esta última intersección, se construirá una isleta que facilitará y direccionará el giro a la derecha hacia la calle Anzoátegui para aquellos vehículos que provengan desde el oeste, la cual también tendrá sentido único.

– Incremento de la seguridad vial: Se reducirá la cantidad de maniobras complejas y peligrosas en el cruce de las avenidas Arenales y Pueyrredón, disminuyendo así el riesgo de colisiones y otros incidentes.

– Instalación de nuevas isletas: Se colocarán isletas estratégicamente ubicadas antes del cruce ferroviario, con el objetivo de guiar a los vehículos de manera segura y ordenada, evitando confusiones y maniobras bruscas.

– Priorización de los peatones: En la intersección de las avenidas Arenales y Vicente López, se estrecharán las esquinas, reduciendo la distancia que los peatones deben recorrer al cruzar la calle y aumentando su seguridad.

Asimismo, las palabras del secretario de Tránsito y Seguridad Vial, Matías Assennato fueron las siguientes: «Nuestro principal objetivo es reducir la siniestralidad en estos puntos críticos de la ciudad. Continuamos trabajando con el mismo compromiso y dedicación para cuidar a los salteños y mejorar el tránsito en cada rincón de nuestra ciudad».