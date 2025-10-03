Nueva sala de informática para La Escuela de Suboficiales

El Secretario de Seguridad inauguró una nueva sala con 25 computadoras, diseñada para fomentar el desarrollo de habilidades digitales y reforzar conocimientos curriculares.

En un acto encabezado por el Secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, y el subjefe de Policía, Walter Toledo, la Escuela de Suboficiales y Agentes “Cabo Santos Héctor León” celebró la inauguración de una nueva y equipada sala de informática. Este espacio, que cuenta con 25 computadoras de última generación, está diseñado para impulsar el desarrollo de habilidades digitales esenciales en la formación de los futuros suboficiales.

Sergio Pietro, director de la institución policial, destacó la importancia de este logro, que representa la materialización de un anhelo de gestión. Asimismo, la nueva sala no solo proporciona herramientas tecnológicas avanzadas, sino que también abre un abanico de oportunidades para docentes y estudiantes, preparándolos para los desafíos de la era digital.

Por su parte, el Secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, reafirmó el compromiso del gobierno provincial de brindar un apoyo constante a las autoridades policiales y a los educadores de la escuela. Este respaldo se traduce en la mejora continua de la currícula académica y en la provisión de las mejores herramientas tecnológicas disponibles para los aspirantes a suboficiales.

Durante la ceremonia de inauguración, se llevó a cabo la bendición de la nueva sala, que cuenta con 25 equipos informáticos de última generación. Además, se instaló una unidad de aire acondicionado para garantizar un ambiente de estudio confortable para los estudiantes de primer y segundo año.