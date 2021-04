El PRO local busca competitividad a como dé lugar. El Nochero debería competir en una interna con Martín Grande y Durand Cornejo.

Los partidos políticos en Salta empiezan a mostrar sus cartas. Cambiemos ha dado una sorpresa: la se dirimiría entre Martín Grande; el senador provincial Guillermo Durand Cornejo y el cantante de Los Nocheros, César “Kike” Teruel.

El cantante Nochero es la gran nueva incorporación.

La encuesta es de InformateSalta. Lanzó una encuesta en la fan page de Twitter a través de la cual los salteños pueden opinar a cuál de ellos tres les brindaría su voto. Al momento de la redacción de la nota, con 289 votos, el 39,8% optaba por Kike Teruel.

En tanto, el 35,6% de los participantes apoyaría la reelección del periodista Martín Grande y el 24,6% estaría interesado en que Durand Cornejo represente a Salta en el Congreso Nacional. Otros prefirieron no votar pero si dejar su opinión sobre que no elegiría a ninguno de los tres.

Si bien una persona sensata no elegiría a Teruel ni para integrar una banda folclórica, lo cierto es que Grande deja la vara tan baja que difícilmente Teruel pueda hacerlo peor.

El cantante competiría con un tipo que no habla y no presenta proyectos en el Congreso y con otro que se pasó toda la pandemia recomendando no usar barbijo, salir a la calle, no vacunarse y tomar un menjunje raro que mató a un niño en el sur del país. Grande fue otro de los antivacunas: a no olvidarse de esto a la hora de votar.