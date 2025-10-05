No somos como la Orozco: ¡Viva la Filosofía, carajo!

Respuestas y críticas a las opiniones de la Diputada nacional Emilia Orozco sobre que a una sociedad “le atañe menos” carecer de profesores de Filosofía y Letras que carecer de Médicos y Enfermeros.

Andrea Sztychmasjter

La Diputada Nacional Emilia Orozco comenzó su carrera política de la mano del ex legislador Alfredo Olmedo. Fiel a su estilo, se dedica a realizar cometarios y opiniones muy distantes al rigor de verdad.

Sus opiniones le valieron críticas de diversos sectores que llegaron a que incluso la propia comunidad universitaria pública la declarara “persona no grata”. La semana pasada en una intervención transmitida por streaming, Orozco puso en duda la “necesidad social” de ciertas carreras, y como ejemplo, señaló que “si no tenés un profesor en Filosofía y Letra, no te ataña tanto a que, si vas a un hospital y no tenés un enfermero, no tenés un médico”.

Las Comisiones Directivas de las carreras de Letras, Filosofía y Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) expresaron su “profunda preocupación y absoluto rechazo” sobre las declaraciones de la diputada y candidata a senadora por La Libertad Avanza (LLA) y señalaron: “sorprende que una egresada de nuestra propia casa de estudios desconozca que la formación humanística y social trasciende cualquier criterio de ‘utilidad’ inmediata”.

Institucionalmente fue la Comisión directiva de la Escuela de Filosofía quien decidió emitir un pronunciamiento institucional al respecto de las declaraciones de la diputada libertaria y solicitó a través de una nota a la Escuela de Letras y dejar en evidencia la inexactitud de la candidata.

En esa misiva desde la comunidad filosófica señalaron el “Ataque al Valor Social”, esto según explicitaron se basa en que sus dichos instalan un falso dilema entre la necesidad de las Humanidades y la de la Salud: “minimizando y descalificando el rol esencial de nuestras disciplinas en la formación cívica, la cultura, la reflexión ética y el pensamiento crítico, que son pilares irremplazables de una sociedad democrática”.

Por otro lado, también señalaron el “Desconocimiento Disciplinar”, de quien quiere ser senadora por Salta: “la Escuela de Filosofía y la Escuela de Letras son dos unidades académicas distintas dentro de nuestra Facultad, que dictan Licenciaturas y Profesorados con planes de estudio y perfiles profesionales diferentes. Esta confusión, proveniente de una graduada, devalúa la seriedad y el rigor de nuestra formación”, aseguraron en su nota.

Ya en el pronunciamiento conjunto de las tres Escuelas hicieron hincapié en la responsabilidad ética del uso del discurso político y público, sobre todo en candidatos: “No se trata solo de emitir opiniones, sino de asumir la tarea de problematizar y profundizar los argumentos que se hacen públicos. La función pública exige una práctica compleja: articular con rigor las necesidades sociales, las instituciones y las comunidades a las que se pretende representar”.

Más amor

Cuarto Poder consultó a tres filósofos/as sobre las declaraciones de la diputada candidata y compartimos a continuación fragmentos de las respuestas de los mismos que serán difundidass posteriormente en forma completa en distintos artículos.

María Laura Tórtola reflexionó: “Preguntarse por la finalidad y la utilidad de una disciplina como la filosofía puede resultar reduccionista. En cuanto a su finalidad, la filosofía no tiene una respuesta simple a la pregunta: “¿para qué sirve?”. En un mundo como el nuestro, donde solo se considera útil aquello que genera dinero, esto constituye un problema. En lo que respecta a su utilidad —que en cierto modo coincide con su finalidad—, si repasamos la historia, veremos que la filosofía siempre ha servido como apoyo a otras disciplinas en su base epistemológica. La filosofía da sustento”.

Por su parte Gastón Marquez señaló: “¿Para qué la filosofía hoy? Pregunta que–sin duda alguna – es generadora de insomnios y reveladora de distintos prejuicios, mitos y ataques de quienes la practican o la miran de reojo. Esta pregunta no es nueva, sino que aparece como verduga de la filosofía desde los inicios de la disciplina. Así también, esta pregunta marca dos cuestiones: la exigencia de producir inmediatamente un valor en lo real y producir un valor económico o monetario”.

En ese sentido especificó que el comentario de Orozco constituye un ataque que existe desde que la filosofía nació hace ya más de 2500 años: “¿Le preguntamos al médico por qué la medicina hoy? Al peluquero ¿por qué cortar el pelo hoy? Pareciera ser que responder estas preguntas son una obviedad. La gente necesita ser curada, la gente necesita cortarse el pelo, así sin más, sin vueltas que darle. ¿Pero qué es lo que abre la pregunta del para qué hoy tal cosa? ¿No será que de fondo el cuestionamiento sistemático por el valor de pensar críticamente es una obturación de poder actuar de otra manera?”.

Así el filósofo describió: “Cada vez que quienes decidimos estudiar la filosofía existe de fondo un par de cejas levantadas y la cicuta es una réplica que aparece en forma de pregunta: ¿De qué vas a vivir? Que en el fondo es la pregunta por el valor (monetario) del pensar. Como si no costara ya un par de canas y llantos poder entender el funcionamiento de las cosas y el porqué de tal o cual suceso. Es muy conocido el diálogo platónico “Gorgias” en donde Calicles reprocha y provoca a Sócrates al afirmar que hacer filosofía es una cuestión infantil e inmadura ya que no dedicarse a las “cosas serias” como el negocio sólo lo llevaría a habitar una casa vacía. Mismo gesto que aparece en las afirmaciones de Orozco”.

Por su parte, Luis Cayo hizo hincapié en el pronunciamiento de las tres escuelas, y en especial de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. “Entiendo que esta última, porque la diputada nacional, la candidata a senadora es egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación, por lo tanto es un dato que debería alarmarnos, debería llamarnos la atención que alguien que ha sido estudiante de una carrera de la Facultad de Humanidades tenga semejantes consideraciones respecto de las ciencias humanas”.

“Tomar solamente un criterio, que en este caso ni siquiera es un criterio epistemológico, científico sino que es un criterio económico, pues ahí claramente lo que uno observa es entonces una reducción epistemológica, y que tratándose del ámbito de las ciencias humanas, uno podría decir también que hay un reduccionismo antropológico, es decir, hay una reducción de la consideración del hombre, en tanto que las ciencias humanas tienen como objeto de estudio al hombre, pues también hay una reducción del hombre simplemente a cuestiones económicas”.