Paraje Las Cuevas | Mujer vive acechada por una familia

Una mujer denunció a una familia que la amenaza constantemente. Pese a que solicitó consigna policial sigue en peligro. VIDEO

Gladys Cruz, la mujer agredida en el paraje Las Cuevas de Campo Quijano relató cómo la familia denunciada sigue invadiendo su terreno mientras ella está sola en su casa.

La joven artesana y agricultora registró en video cómo la familia denunciada por golpearla salvajemente sigue enviando sus ovejas a pastar a su terreno, y se acercan sin importarles la orden de restricción de 500 metros que emitió la justicia. Por ahora, sólo la comunidad de la Quebrada está alerta a lo que pueda pasarle.



A pesar de las heridas producidas por las fauces de dos perros en sus glúteos y de los golpes en su rostro y cuello, volvió a los cerros y comenzó a regar sus tierras para la próxima temporada. La mujer reflexionó con sobrada resignación: “Seguramente no nos escuchan porque no tenemos sangre europea o porque no descendimos de ningún barco”.

«Incumplen con las restricciones judiciales. Hago esto para que quede en claro lo que ellos son, cómo es la situación que yo tengo que estar viviendo aquí y que yo no estoy mintiendo. Yo no puedo salir ni hacer nada porque tengo una restricción, estaba regando y sus ovejas están acá; por allá había una persona, y así dicen que no se pueden acercar a menos de 500 metros», dice Gladys, mientras enfoca a su terreno, sus perros y su casa.