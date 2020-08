Tras 23 años de un accidente que terminó con la vida de un trabajador del Correo Argentino, su esposa e hijos, solicitan se declare la quiebra de la empresa. 20 años de un litigio judicial con sentencia firme, tuvo que esperar una familia de La Plata, en el marco de un juicio laboral, en el que se hizo solidariamente responsable a dos empresas del ex presidente Mauricio Macri, que son controlantes del servicio postal nacional.

La presentación fue realizada este viernes, fecha en que se vencen los plazos procesales del expediente nacional, en el que se espera una definición de fondo en una de las causas más relevantes de la justicia nacional; el expediente “Correo Argentino S.A. S/Concurso Preventivo” -Expte.94360/2001- de trámite por ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 6 a cargo de la Dra. Marta G. Cirulli, sito en Av. Roque Saenz Peña 1211, piso 2°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el abogado platense Faustino López en representación de una familia con domicilio en la localidad de Villa Elisa. El plazo de cinco días establecido para el “salvataje de la empresa” venció el jueves 20 de agosto último. Al no haber presentado ninguna propuesta para darle continuidad a la empresa o al no haberse presentado ninguna persona física o jurídica a adquirir la sociedad concursada, la familia solicita que se decrete la quiebra de la empresa que está en litigio entre el ex presidente Macri y el Estado argentino. De esta manera, se podrán liquidar todos los bienes y podrán cobrar todos los acreedores, entre los que obviamente están los derecho-habientes del mencionado trabajador que a más de 23 años del fallecimiento aún cobraron la indemnización. Y en caso de que los bienes de la empresa Correo no alcanzaran para cubrir el pasivo y abonar a todos los acreedores, se puede solicitar la extensión de la quiebra de las empresas Sideco Amerciana S.A. y Socma Americana S.A. accionistas y controlantes del Correo Argentino S.A. como también de las controlantes de las mencionadas empresas”, es decir, que el pago de las indemnizaciones y acreedores deberán ser enfrentadas por el grupo económico que encabeza el ex presidente Macri.

El 7 de febrero de 1998, un trabajador del Correo Argentino murió camino al trabajo. Se trata de un accidente laboral in itinere (en camino, en trayecto a tomar su puesto laboral), una figura legal que protege a los trabajadores en el marco de accidentes en el marco de su desempeño laboral. Desde entonces la familia del trabajador fallecido (esposa e hijos) espera por su indemnización.