No habia para el telo: Un policía engañaba a su mujer en la comisaría

Cuando la inflación aprieta, hasta el romance se ajusta. En San Pedro de Jujuy, un policía y su colega decidieron que la comisaría era más barata que un hotel alojamiento. El plan romántico terminó en escándalo: la esposa del efectivo irrumpió en plena madrugada y los encontró en ropa interior dentro de una de las oficinas.

Lo que siguió no fue un parte de servicio, sino un parte médico: los amantes, lejos de pedir disculpas, reaccionaron a los golpes contra la mujer. Ahora, ambos efectivos fueron separados de sus cargos e imputados por lesiones.

El caso lo investiga la Justicia, aunque la pregunta del millón sigue sin respuesta: ¿fue pasión, descaro o simplemente austeridad en tiempos de crisis?