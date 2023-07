La labor de los artistas en Salta no debe ser inestable y gratuita, más cuando hay cada vez más personas que apuestan a su talento para poner el pan en su mesa

y en la de su familia.

Trabajo: Músicos unidos

Aquel que piense que la labor de un músico, por ejemplo, debe ser gratis primero que vea si el talento se compra en cualquier esquina. Ser músico no significa solo pararse ante un micrófono y cantar la tarea musical significan horas de ensayos, capacitaciones, compra de los instrumentos y el transporte de estos, tareas de producción, planificación, difusión, presencia en redes sociales, golpear puertas y con suerte conseguir aunque sea una que se habrá siempre, incluso a veces esas puertas se abren en distintos puntos del país lo que significa muchas horas de viaje y actividades.

Los músicos emergentes tienen la difícil tarea de emprender en un mundo en donde se paga por la fama más que por el talento así que suelen encontrarse con personas que les pagan muy poco o solo le dan bebida o nada el pago es el favor de hacerlos tocar en un local.

Los músicos a la vez son fuente de trabajo para otras personas en todas sus tareas, ya sea de forma solista o en grupo musical.

Asociación de Artistas de Salta

En febrero la asociación de Artistas de Salta cuyo presidente es el cantante “Talero Blanco” le hacía llegar al gobernador el siguiente pedido a través de sus redes sociales, un pantallazo de las necesidades de los músicos en Salta.

Señor Gobernador de la Pcia. de Salta:

Con inmensa preocupación y deseo de una pronta asistencia y un acompañamiento constante le hago llegar mi pedido, que no es mío solamente, sino de toda la Familia del Arte en Salta de los 60 municipios y 23 departamentos. En la Provincia de Salta somos aproximadamente 22 mil Artistas quienes viven del Arte, cantando, bailando, pintando, escribiendo,componiendo y poniendo música. Viviendo en la Cultura, en la cuna del Folklore como es conocida nuestra Provincia en el país y en el mundo.

Muchos de nosotros trabajamos, comemos y disfrutamos de nuestro trabajo con los pro y los contra, como cualquier otra profesión con las penas y alegrías de cada día supimos salir adelante, ganándose el pan de cada día.

A través de este medio quiero hacerle un pedido para nuestra Familia Cultural de Salta no solo a los que triunfan sino para los más vulnerables de nuestros colegas Músicos y Artistas, desde que comenzó la pandemia estamos trabajando por y para el artista de Salta con nuestra Asociación de Artistas y usted lo sabe, como así también tiene conocimiento el Secretario de Cultura, quiero pedirle de manera personal y en conjunto con mi pedido el de muchos que no nos desampare, que haya una escucha constante y una asistencia concreta para los colegas Artistas, fui en reiteradas oportunidades a buscar al Secretario de Cultura y no pude ubicarlo para poder concretar una futura reunión, y así poder exponerle nuestro pedido.

Necesitamos Obra Social , Aporte Jubilatorio, Servicio de Sepelio ya que muchos de nosotros no tenemos porque en nuestro rubro no está contemplado en el departamento de trabajo y al no estar “blanqueados” muchos no tenemos Obra social .

También pido por un Centro de Rehabilitación de adicciones con acompañamiento psicológico a disposición para nuestros colegas y así poderlos ayudarlos a superar muchos problemas que día a día llevamos en nuestras espaldas .

Es imperiosa la necesidad porque lo palpamos al problema, lo conocemos, sabemos lo que el alcohol y la droga está haciendo con nuestros colegas que muchas veces no logran encontrar un lugar para poder intentar recuperar la Salud Integral .

Ofrecemos un espacio para coordinar alguna ayuda que es la sede de nuestra Asociación y un listado de amigos que urgentemente necesitan “una mano” y de su colaboración.

Sabemos de su generosidad y hombría de bien y que Usted es el Gobernador de todos los Salteños .

Pronta asistencia a la Familia del Arte de Salta

Desde ya muchas gracias y le deseo buena vida . Saludos cordiales y a la espera de una pronta y favorable respuesta Sr. Gustavo Saenz

Firma: Jose Oscar Correa Blanco Presidente de la Asociación de Artistas de Salta y comisión directiva, atentamente.

Por otro lado el viernes 23 de junio varios músicos que actúan en el conocido Paseo Balcarce realizaron un paro de actividades para que se respeten sus talentos y trabajos.

La música en la provincia es uno de los pilares fundamentales en la construcción de nuestra historia, cultura y sociedad. Encontramos la música en todos las celebraciones y festivales, en orquestas, en eventos alusivos, en actos institucionales. Sin los grandes del folklore Salta no sería la misma.

Adjuntamos la lista de presupuesto que acordaron para la situación que se vive actualmente.