Mundo crypto: La mayor amenaza para la economía argentina

En las últimas horas empezó a circular que dentro de las demandas de Trump

y del FMI contra la República Argentina están la cuestión de liberar “el potencial cripto del país”. En otras palabras, convertir a la Argentina en un paraíso fiscal cripto financiero y con ello sus activos, commodities y también deudas.

José Veronelli

En principio, la lógica de Finanzas Descentralizadas modificaron el sistema financiero global al eliminar intermediarios tradicionales como bancos y entidades reguladoras. Basadas en tecnología blockchain y contratos inteligentes, estas plataformas permiten que cualquier persona con internet y una billetera digital participe en operaciones financieras sin necesidad de confiar en terceros.

Algunos teóricos destacan a la transparencia como pilar clave: todas las transacciones son públicas y verificables, lo que reduce los riesgos de manipulación y fomenta la auditoría abierta. Además, los usuarios mantienen el control total de sus activos, lo que refuerza la autonomía financiera y la seguridad.

Este ecosistema DeFi se caracteriza también por su interoperabilidad, permitiendo que distintos protocolos se conecten entre sí para crear productos financieros compuestos y automatizados. Esta arquitectura facilita préstamos, intercambios y seguros sin intervención humana, reduciendo costos operativos y acelerando procesos.

En regiones como la nuestra, las DeFi representan una oportunidad concreta para democratizar el acceso al crédito y fomentar el desarrollo local. Eso en la teoría, en la práctica el aprovechamiento de estas oportunidades quedan en manos de unos pocos, quienes tienen capital e información para operar y manipular el mercado.

Para muestra un botón

En el futuro el caso $Libra pasará a ser una anécdota de cómo el mundo cripto nos estaba avisando lo que pretendía hacer con los ahorros e inversiones de los argentinos. La tokenización de economías tradicionales como el campo o financieras fue el primer paso para que quienes no confiaban en los puramente digitales empiecen a ver con buenos ojos a las cripto.

Desde los antecedentes en España o EEUU hasta el caso conocido de El Salvador, las cripto han ido avanzando dentro de legislaciones y círculos cerrados de las economías nacionales. Los ETFs y otros instrumentos ligados a las criptos están a la orden del día para cooptar capitales nuevos, inversores noveles y ahorristas distraídos.

El mercado cripto, como otros, está diseñado para hacer perder a la mayoría de sus participantes y que solo unos pocos con la información correcta y el capital necesario puedan tomar de las mieles del éxito BC. En la misma línea piensan avanzar con la criptonización argentina, generando activos cripto atados a los valores de activos reales, bajo una falsa lógica de Tether o DAI.

Existe una falsa democratización de las cripto, donde cualquiera piensa que puede entrar al mercado bajo cualquier plataforma y protocolo y volverse rico sin saber nada. Con noticias pomposas como un adolecente ganando miles de dólares en scalping o el sinfín de canales en telegram y otras plataformas que proporcionan “señales” para operar en los mercados binarios, criptos o digitales tradicionales (metales, materias primas, etc).

Día a día las cripto avanzan contra los viejos modelos de inversiones generando tasas en dólares que solo una estafa piramidal podría ofrecer, pero con una gran diferencia, el velo de transparencia y credibilidad que brindan los protocolos cripto.

Exigencias a Milei

Dentro de las mesas de dinero circula desde hace varios meses la necesidad de abrir del todo el juego de las cripto en Argentina, algo que el presidente actual no puede lograr ni desde el Congreso ni desde su sillón. Simplemente no están dadas las condiciones políticas para que se haga de Argentina un Paraíso Crypto.

La intención de criptonizar toda la economía está desde que Milei asumió a fines de 2023, con ello también un gran interés por quedarse con ciertos activos estratégicos necesarios para minar, distribuir wallets frías, y demás componentes propios del sistema.

Con las últimas corridas e intervenciones del BCRA, a Caputo lo apuraron para “adecuar” la normativa argentina a las necesidades de EEUU y el FMI, que para muchos efectos son la misma cosa, pero para las cripto tienen todavía algunos intereses encontrados.

Así como el caso de LIBRA y tantas otras shitcoins, las mesas de dinero vinculadas a Trump y otros gigantes como Black Rock o JP Morgan, buscarán manipular y luego liquidar los activos reales argentinos en un ciclo de bull and bear que podría llevar a un colapso total sin precedentes en la economía de nuestro país.

Fenómenos como estos pueden empujar a la soja a el triple de su precio en pocos minutos para luego liquidar y dejar encerrados a miles o cientos de miles de inversionistas que perderían hasta un 90% el valor de su capital.

Octubre, en algún punto, puede ser el punto de inflexión para que esta catástrofe no ocurra, o por el contrario se precipite. Ganar las elecciones le permitirían a Milei, salir con los tapones de punta y reventar el congreso junto con los mercados que entren en “la movida”.

Como tantas otras veces, Argentina podría convertirse en un ejemplo de las cosas que no hay que hacer en un país. Y un capitalismo tan “libre” como el financiero cripto podría empujarnos a una miseria estructural que dejaría sin recursos ni opciones para ni siquiera permitirnos volver a pensar en levantarnos. Esta podría ser quizás la megaestafa más grande en la historia cometida a un país, y la Argentina está en la mira.