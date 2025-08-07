Multaron a la empresa Contemax por contaminación a cielo abierto

El camión de la empresa fue encontrado arrojando escombros, filtros, pinturas y aceites, generando un impacto ambiental negativo. Por ello, se labró un acta por incumplimiento de ordenanzas municipales, y se estudia una denuncia penal.

La Municipalidad ha detectado una nueva infracción ambiental cometida por la empresa privada CONTEMAX, quien ha sido sorprendida volcando ilegalmente residuos en un terreno no autorizado, agravando la situación por la proximidad a áreas recientemente afectadas por un incendio. Esta acción representa una reincidencia, ya que la empresa había sido previamente sancionada por la misma falta.

El secretario de Ambiente y Servicios Públicos, Martín Miranda, explicó que durante un operativo de rutina en la zona afectada, se observó un camión de contenedores de CONTEMAX descargando desechos a cielo abierto, una clara violación de las normas ambientales municipales. Entre los residuos encontrados se identificaron escombros de construcción, filtros de vehículos, recipientes de pintura y aceites usados, entre otros materiales.

Por su parte, el procurador municipal Matías Risso, informó que se ha procedido a labrar el acta correspondiente, documentando el incumplimiento de las Ordenanzas municipales N° 5941 y N° 15415/17, que regulan la protección ambiental en la ciudad de Salta. Además, se anunció la posibilidad de presentar una denuncia penal complementaria, considerando la gravedad de la infracción y la reincidencia de la empresa.

La Municipalidad reitera enfáticamente la importancia de depositar todos los residuos, escombros y restos de poda exclusivamente en el relleno sanitario San Javier, ya que la disposición inadecuada de estos materiales en espacios abiertos genera riesgos ambientales y sanitarios significativos, comprometiendo la calidad de vida de los ciudadanos y el cuidado del medio ambiente.