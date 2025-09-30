Esta muestra es un homenaje a la trayectoria y maestría de tres grandes artistas: Jesús Casimiro (textil) y Colo Cassina y Nadalino (cerámica). En un mundo saturado de imágenes y objetos de producción masiva, «El Legado de los Hacedores» nos invita a detenernos y a contemplar el valor del trabajo manual, la paciencia y la sabiduría que se acumula en las manos a lo largo de una vida.

Casimiro, Cassina y Nadalino han hecho de su oficio una forma de vida y una fuente inagotable de expresión. Es una arqueología del presente, un diálogo profundo entre el pasado ancestral de la cerámica y el arte textil, y el presente vibrante que estos maestros construyen con cada gesto.

Aquí, cada obra es un testimonio de una práctica, un tiempo y una historia.

La cerámica de Nadalino y Colo Cassina no solo es bella, sino que representa una herencia, un conocimiento que se ha transmitido y que deja una marca indeleble en cada pieza. Sus vasijas y máscaras son hallazgos que nos hablan de la sociedad actual, demostrando que el pasado y el presente están entrelazados. La profunda conexión que establecen con el barro es un ejemplo de la dedicación de toda una vida, transformando la materia en objetos que parecen tener su propia voz y memoria.

Por su parte, el arte textil de Jesús Casimiro es una trama que entrelaza la historia y la innovación. Sus tapices no son solo tejidos; son relatos visuales donde la tradición diaguita-calchaquí se reinterpreta con una sensibilidad contemporánea. Las piezas de Casimiro nos confrontan con la idea del tejido como un acto de resistencia y de creación continua, donde cada hilo es un trazo de su historia personal y colectiva. Su trabajo es un testimonio de la permanencia y la evolución, demostrando que la verdadera maestría no reside en la repetición de una técnica, sino en la capacidad de honrarla mientras se la reinventa.

En este espacio, el barro y la fibra conversan. Las pesadas y sólidas esculturas de cerámica se encuentran con la ligereza y la intrincada urdimbre del textil.

«El Legado de los Hacedores» celebra la dedicación de estos artistas, que con su trabajo honran la tradición y, al mismo tiempo, la llevan a un nuevo nivel de exploración. Esta exposición nos invita a una apreciación más profunda, a ver no solo el resultado final, sino el tiempo, la memoria y la pasión que cada una de estas obras contiene.

Sobre CASAGALERÍA

Situada en el norte de Argentina, CASAGALERÍA se configura como un espacio de reflexión y diálogo en torno al arte contemporáneo, con un énfasis en la relación entre la creatividad y el patrimonio natural y cultural de la región.

En este territorio de historia y diversidad, buscamos promover la producción artística que active una conversación entre lo contemporáneo y las memorias ancestrales, los paisajes y las narrativas culturales que sustentan nuestra identidad.

Nuestra política curatorial se orienta a colaborar con artistas cuyo trabajo no solo responda a los discursos actuales del arte, sino que también establezca un vínculo genuino con la geografía, la historia y los símbolos que enmarcan nuestra región. Esperamos que sus obras habiliten nuevas lecturas de nuestro patrimonio, generando un espacio de reflexión sobre la interacción entre la naturaleza, la cultura y la contemporaneidad.

En este escenario, la práctica artística deviene en un acto de resistencia, reinterpretación y celebración de las raíces que conforman nuestro territorio, promoviendo una visión que honra el pasado sin quedar anclada en él, sino enriqueciendo su significado a través del presente.

Te esperamos martes, miércoles, jueves y sábados, de 18.30 a 21.30 hs, en Avda. Ricardo Sola 475, Salta capital.