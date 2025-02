Muchos machos en los Festivales 

Con escasa participación de artistas mujeres en las grillas de los festivales de verano en toda la provincia, se sigue sin cumplir con el cupo femenino y con un folklore inclusivo para todos y todas.

Andrea Sztychmasjter

Un hombre grandote con micrófono en mano, un influencer libertario, le pregunta a una chica en la calle “¿por qué la mejor futbolista mujer de Argentina no gana igual que Messi?”, después antes las respuestas de la chica que refiere sobre la falta de visibilidad que tiene el fútbol femenino, el hombre prosigue con su “entrevista callejera” y el video short culmina con la insistencia del notero: “¿pero las mujeres compran entradas para ir a la cancha?”.

Aunque la argumentación liberticida suena superficial para entender la problemática de por qué el fútbol femenino no es tan exitoso como el masculino, dejando por supuesto de lado las desigualdades estructurales con las que se enfrentan las mujeres que quieren dedicarse al fútbol profesional y el machismo aun imperante en ese deporte, se puede extrapolar esa pregunta al público que asiste a los festivales de folclore y entender por qué todavía sigue siendo necesario hablar de la falta de equidad en las sociedades y como en este caso, en los escenarios-.

Sin embargo, las desigualdades y la falta de mujeres en los escenarios pese a contar en Argentina con la Ley 27.539 que regula el cupo femenino en eventos musicales, tiene que ver con el detrás de escena, entre bastidores, entre bambalinas, trascenio, chácena, o el backstage, como mejor guste llamarlo. Pero involucra a aquellos, hombres en su mayoría que producen los eventos.

Basta hacer un paneo por las grillas de los festivales distribuidos a lo ancho de toda la provincia para darse cuenta la prácticamente nula presencia de mujeres artistas en los festivales de los diferentes municipios de Salta, festivales de música folclórica que abundan por estas fechas veraniegas, y que justamente se organizan con los intendentes de cada localidad-.

Qué hacen concejales, diputades y senadores

En 2019 y ante la falta de políticas públicas que garanticen una real inclusión de músicas en los escenarios, artistas locales crearon el “Movimiento de Músicas de Salta”, para dar cuenta de esta problemática y sumar esfuerzos en pos de mejorar la situación de las músicas salteñas. Este grupo autoconvocado logró realizar diferentes acciones y más allá de las intenciones aislados de algunos acompañamientos estatales a seis años no logra materializarse la inclusión y la concientización sobre la necesidad de contar con artistas mujeres en los shows.

La artista Andrea Rico, señaló a Cuarto Poder que hace tiempo cuánto este grupo se conformó se lograron exponer muchas situaciones con las que las músicas se enfrentan: “Estuve integrando una agrupación de músicas mujeres que peleaban por el cupo femenino especialmente en los festivales de folclore y ahí expusieron varias de las situaciones que atravesaban, situaciones de violencia. Por ejemplo, que las pongan en cartelera pero que no aparezcan en los flyers ni en la difusión del evento, o que cobren menos que los músicos varones que estaban en el evento aunque sean de la misma categoría o en cuanto al reconocimiento que las hacían bajar del escenario si venía algún grupo de trayectoria o les cortaban directamente la actuación. Situaciones de violencia y con esa lucha se logró el cupo femenino en festivales que la verdad que no funciona ósea es solamente a los efectos de sensibilizar que los festivales tengan en su grilla músicas mujeres pero que en la práctica la verdad que no sucede y no hay ningún organismo de control”.

La artista y trabajadora cultural describió que “las carteleras de los festivales están llenas de figuras masculinas y las figuras femeninas cada vez más invisibilizadas y lamentablemente esto se repite en todos los festivales de verano que estuvimos viendo, tanto en el Valle como aquí, como en los festivales de la zona de Anta. Lamentablemente es una situación que se repite y es preocupante porque invisibiliza más que nada el quehacer de la música local e incluso te diría de otras provincias”.

Rico agregó que “estaría bueno que existan como políticas públicas en ese sentido me parece que no es un tema menor menos en estos tiempos que la cultura está tan bastardeada y sobre todo lo que tenga que ver con el feminismo entonces me parece que es un momento en donde todavía más deberían hacerse hincapié en políticas públicas en ese sentido”.

Sin mujeres en los festivales de música, no voy

En 2015 se publicaba en Estados Unidos un informe que analizaba varios de los festivales de música más importantes del país (9 en total) y que concluía que el 74% de los grupos estaban integrados sólo por hombres, mientras que los grupos con al menos una mujer no llegaban al 15% y las bandas de sólo chicas, al 10%.

#SinMujeresNoVoy

En redes sociales algunas iniciativas buscan reflexionar sobre qué posición ocupan las mujeres en la escena musical. Algunos caracteres que sirven para compartir imágenes y quejas a través del HT #sinmujeresnovoy, una iniciativa de la cuenta Territorio de Nabos (@naboterritorios). Aunque inicialmente partía en respuesta al festival andaluz “Territorios”, el éxito de la propuesta ha llevado la campaña mucho más allá.

RUIDOSA Fest

La situación de desigualdad de género en los escenarios es lamentablemente algo que se repite en diferentes países del mundo. Por ello es que artistas de otras latitudes han logrado formar colectivas y grupos para dar cuenta de esto y hacer algo para cambiar la situación.

Un ejemplo de ello es Ruidosa Fest que nació en 2016 como un festival feminista internacional interdisciplinario, que combina música y activismo. Viene realizando paneles de conversación, talleres, conciertos, stand-up comedy, performance, una feria de editoriales y marcas independientes y la presencia de organizaciones ciudadanas y sociales.

Además, realizan estudios de participación de mujeres en escenarios de festivales latinoamericanos. “Todo esto nació al darnos cuenta que faltaban mujeres en los escenarios latinoamericanos. Lo sentíamos, lo veíamos. Y al buscar la información, NO ENCONTRAMOS LA DATA NI LOS NÚMEROS. Al no encontrar respuestas ni información, decidimos recopilarla nosotras mismas. Durante 2016, 2017 y 2018 realizamos las primeras investigaciones sobre la presencia de mujeres artistas en los escenarios latinoamericanos y desde entonces nuestros estudios se usaron como base para proyectos de ley de cupos para festivales en Argentina, Chile y Uruguay”, señalaron.