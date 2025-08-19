El fuerte viento provocó el colapso de un arco ornamental en las inmediaciones del estadio Martearena. La pareja que circulaba en moto no logró esquivar la estructura. La joven permanece internada en estado crítico.

Un grave accidente se registró esta madrugada en la Avenida del Carnaval, a metros del estadio Padre Ernesto Martearena, cuando una pareja que circulaba en moto impactó contra una estructura metálica que había cedido por la fuerza del viento. Como consecuencia, el conductor perdió la vida en el acto y su acompañante, una joven de 22 años, fue trasladada de urgencia al hospital San Bernardo con pronóstico reservado.

El hecho ocurrió cerca de las 5.30, cuando un arco ornamental se desplomó sobre la calzada. La pareja, que se desplazaba en motocicleta, no pudo evitar el obstáculo y terminó colisionando con violencia. Testigos aseguraron que el cuerpo del joven quedó a más de 100 metros del punto de impacto, lo que refleja la magnitud del siniestro.

Tras el choque, la zona fue acordonada y permanece totalmente cortada al tránsito. Trabajaron en el lugar efectivos policiales, personal de Bomberos, Criminalística, dos ambulancias y la morguera. En paralelo, se dispusieron desvíos vehiculares en las inmediaciones del estadio, mientras se esperan peritajes que determinen las causas exactas del accidente.