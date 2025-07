Modelo hace agua: Derrumbe económico, caos político y fantasías golpistas

Los indicadores económicos se deterioran, el músculo político se diluye y el oficialismo cae en espirales de improvisación, internas y delirio. El derrumbe del Senado, los mensajes golpistas de influencers libertarios y una economía que se desinfla rápidamente configuran un escenario inestable, con final incierto.

Después de meses de relatos épicos y gráficos de barras en PowerPoint, el modelo económico de Javier Milei comienza a mostrar signos de agotamiento. La inflación vuelve a repuntar, el dólar se recalienta, el superávit fiscal desaparece y la economía real —esa donde viven las personas— se hunde en una recesión brutal. Las agropecuarias quiebran, las pymes cierran, las industrias frenan, y cada vez más firmas anuncian su salida del país. La promesa de “orden macroeconómico” se evapora como los dólares del Banco Central.

Mientras tanto, el desempleo se vuelve otra vez el mayor motivo de preocupación para los argentinos, igual que en los años 90. Pero esta vez no hay dólares, no hay privatizaciones que ofrezcan un respiro fiscal ni gestión política que permita pilotear la tormenta. La caída del mito libertario no es sólo económica: es también institucional y política.

El detonante reciente fue la aplastante derrota parlamentaria en el Senado. Lo que podría haber sido una sesión adversa más, se convirtió en una crisis de Estado. No hubo llamados, no hubo negociaciones. Gobernadores autodefinidos como aliados compartían un Zoom horas antes de la votación, desconcertados porque nadie del Ejecutivo se comunicaba. El resultado era previsible: los senadores de provincias donde el oficialismo tenía control votaron en contra del Gobierno.

A eso se sumó un papelón en cadena: un off descontrolado desde el ministerio de Economía que se filtró a los medios, voceros oficiales desmintiendo lo que todos sabían que era cierto, y un presidente que en lugar de contener el incendio, se dedicó a insultar al Congreso —una vez más— y a su propia vicepresidenta, Victoria Villarruel, a quien llamó “traidora” por cumplir con su rol institucional.

Un gobierno atrincherado y sin plan

En el medio de este tembladeral político y económico, el oficialismo exhibe una interna feroz entre las distintas facciones del poder libertario. La línea de Santiago Caputo, que apostaba a alquilar gobernadores para suplir la falta de estructura territorial, fue desplazada por la cruzada purista de Karina Milei y los Menem, cuya visión sectaria —y bastante vengativa— busca tener sólo candidatos propios, aunque eso implique incendiar relaciones políticas útiles.

El resultado es desolador: rompen con Corrientes y pierden dos senadores; arman aventuras electorales con personajes marginales y, como saldo, empeoran su ya frágil capacidad de maniobra en el Congreso. En vez de construir una mayoría, la dinamitan. Y eso se traduce en derrotas legislativas, parálisis institucional y un Ejecutivo cada vez más aislado.

En ese contexto, los voceros del gobierno en redes sociales —ese ejército de influencers libertarios que antes operaban en el centro de la escena— empezaron a desbarrancar. En medio de la sesión del Senado, figuras como “El Gordo Dan” y Fran Fijap escribieron en sus redes sociales que había que “sacar los tanques a la calle” o “dinamitar el Senado con legisladores adentro”. No se trató de una metáfora ni de humor negro: fue una expresión clara de la desesperación oficial, disfrazada de militancia libertaria.

El gobierno no repudió esos dichos. No los corrigió. No los desmintió. El silencio fue cómplice. Y esa falta de respuesta institucional ante un llamado explícito a la violencia es la prueba más brutal de que el aparato político libertario, ese que parecía una maquinaria afilada para imponer agenda y moldear el sentido común, ya no tiene control de nada. Ni de la economía, ni del Congreso, ni siquiera de sus propios soldados digitales.

Mientras tanto, Milei se atrinchera en sus convicciones y su micrófono. Desde Córdoba, entre risas y desprecio, prometió vetar la ley que otorga un aumento a los jubilados, porque “no hay plata”. Si el Congreso insiste, dijo, irá a la Justicia. Si la Justicia no lo respalda, quién sabe qué vendrá después. Lo que queda claro es que el padre de Conan no ve a los otros poderes como instituciones democráticas, sino como obstáculos a destruir.

Su única esperanza, según él mismo repite, es ganar la provincia de Buenos Aires en octubre. Cree que si logra ese hito, todo se acomoda. Que volverán los dólares, que bajará el riesgo país, que mágicamente florecerá la inversión. Pero la política no funciona como el dogma. Ni la economía se ordena por fe libertaria. Ni la realidad obedece a los delirios de grandeza de quienes gobiernan desde un estudio de televisión.

Hoy, el gobierno está sin plan, sin reservas, sin rumbo, y con una vicepresidenta enfrentada. Lo que alguna vez fue presentado como una revolución liberal, se revela como lo que realmente es: un experimento improvisado, con funcionarios amateurs, una conducción sectaria y una peligrosa tentación autoritaria.

Y aunque Milei aún conserve una base de apoyo duro, lo cierto es que los tiempos se acortan. Las tapas de los diarios ya no celebran. Los medios que lo blindaban comienzan a marcarle el paso. Los aliados lo abandonan. Las internas lo carcomen. Y lo más grave: la economía, que era su único capital, se desmorona.