“Misión Imposible”: Operación Ganso

Un joven se llevó dos gansos de los Lagos de Palermo para decorar su pileta

En Argentina todo puede ser noticia, pero pocos imaginaban que los protagonistas de la semana iban a ser dos gansos sorprendidos en un operativo comando en los Lagos de Palermo.

Un joven —al que algunos ya apodan El Ladrón de Plumíferos— decidió que los patos eran demasiado mainstream y que lo verdaderamente exclusivo para su pileta eran dos gansos palermitanos. Los capturó, los metió bajo el brazo y se los llevó a su casa, mientras un amigo filmaba la hazaña como si fuera un documental de National Geographic conducido por Ricardo Fort.

Las imágenes se viralizaron en redes sociales, generando indignación, memes y una nueva grieta: “Team liberar a los gansos” vs. “Team dejalos disfrutar del agua clorada”.

Testigos aseguran que los animales fueron trasladados en condiciones “seguras”, aunque algunos vecinos temen que el cloro de la pileta les arruine el plumaje y los deje con look rubio oxigenado.

Especialistas en fauna urbana señalaron que “los gansos de Palermo están adaptados al smog, al mate lavado y a las charlas de crossfit en los parques, pero no a flotar entre inflables de unicornio”.

En tanto, el joven podría enfrentar cargos por robo de fauna y, peor aún, por mal gusto. Porque llevarse gansos a la pileta es, según los expertos en lifestyle porteño, el nuevo poner luces LED en el auto: un gesto innecesario de ostentación kitsch.

Mientras tanto, los dos gansos permanecen en paradero desconocido. Algunos dicen que ya planean la fuga con ayuda de las palomas, en lo que sería la mayor rebelión aviaria desde Chicken Run.