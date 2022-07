Ervino Benito es vecino de Misión Chaqueña y solicita herramientas para poder vivir de las artesanías, dado que ya no puede realizar trabajos pesados. La muni de Embarcación no le da bola.

Ervino Benito fue uno de los habitantes de Misión Chaqueña que llegó hasta la capital salteña en 2020 para exigir que se realicen obras hídricas en la comunidad. Después años de lucha lograron que el gobierno envíe personal del ejército para poner en funcionamiento una planta potabilizadora y se comprometiera a realizar una serie de obras. Ahora enfrenta una lucha personal, dado que su estado de salud no le permite realizar trabajos forzados.

Es por eso que envió una serie de notas al municipio de Embarcación solicitando ayuda para poder trabajar de la fabricación y venta de artesanías, dado que la situación laboral de los vecinos de la Misión es crítica.

«Me hacen falta tratamientos, me hace falta una casa, yo no puedo trabajar. Ya no es como antes, ya no hay trabajo. Quisiera que haya más ayuda para esta zona», reflexiona en un video que circuló por redes sociales.

«Yo mandé notas a la municipalidad para pedir ayuda, pero no hay resultados. Pedí herramientas para hacer artesanías y poder vender para tener alguito para mi familia», añade.

El acceso al trabajo formal en las comunidades wichí es cada vez más complicado. Las fincas aledañas, responsables del creciente desmonte, cada vez contratan menos obreros y los pocos que acceden a un puesto de trabajo lo hacen en condiciones de precariedad.

Sin respuestas ante el incendio de una carpintería

En enero de este año, un pequeño aserradero fue consumido por el fuego en la localidad, ocasionando importantes pérdidas materiales. La municipalidad de Embarcación se había comprometido a asistir a los trabajadores con maquinarias, chapas y cables, pero hasta ahora sólo brindaron excusas. Cada vez que desde la comunidad piden respuestas a la comuna, aducen que están esperando los fondos de la provincia. ¿Así funciona la emergencia sociosanitaria en las comunidades recientemente prorrogada?