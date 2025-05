Por Zacharie Petit y Ariana Saenz Espinoza

« Soy el General Ancap. Vengo de Liberland, una tierra creada por el principio de apropiación originaria del hombre. Una tierra de siete kilómetros cuadrados entre Croacia y Serbia. Un país donde no se pagan impuestos, donde se defienden las libertades individuales, donde se cree en el individuo y no hay lugar para colectivistas hijos de puta que nos quieren cagar la vida. »

Este discurso no proviene de un profeta belicoso escapado de una historieta futurista, de un villano de manga furioso ni de un personaje épico de videojuego reaccionario. El General Ancap apareció por primera vez en público en 2019, durante una Comic Con en Buenos Aires. Javier Milei irrumpió con el aspecto de un personaje salido de una película clase B: enmascarado, vestido con un traje barato negro y amarillo —colores de la bandera libertaria—, el pecho decorado con un emblema superheroico. En su mano, un cetro dorado de plástico, cruce improbable entre un tridente místico y un símbolo alquímico. El cosplay es berreta, el superhéroe inédito: Ancap es un outsider “anarcocapitalista”, armado con una motosierra y peinado como Wolverine, venido a liberar a la sociedad de sus cadenas estatales e instaurar el reinado libertario a escala planetaria.

Cuarenta y cuatro años antes del General Ancap, un justiciero mundialmente famoso irrumpía en la ficción política latinoamericana, transformado —en la imaginación de Julio Cortázar— en héroe socialista frente al neocapitalismo. En enero de 1975, tras su participación en el Tribunal Russell II[1], el escritor exiliado publicó Fantômas contra los vampiros multinacionales[2], un ataque paródico contra el imperialismo estadounidense y sus corporaciones cómplices de las dictaduras latinoamericanas. Cortázar ubicó a Fantômas junto a Susan Sontag, Gabriel García Márquez, Octavio Paz y Alberto Moravia, intelectuales solidarios del héroe enmascarado. Serigrafías de represión, logos de multinacionales, armas de fuego… el texto se nutre de collages: un telegrama revelando la intención de EE.UU. de derrocar a Salvador Allende, documentos que muestran los beneficios de las empresas instaladas tras el golpe de Pinochet. Un fotomontaje surrealista inspirado en El perro andaluz, e ilustraciones de novelas populares, completan este relato, censurado en Argentina pero vendido por decenas de miles en México, cuyos ingresos fueron íntegramente destinados al Tribunal Russell.

Milei es el producto de esa misma historia política jalonada de episodios macabros, entre cine clase Z, distopía de terror y pánico moral. Igual que aquellas manifestaciones de evangélicos antiaborto que, el mismo año que apareció el General Ancap, recorrían Buenos Aires con fetos gigantes de papel maché y grandes crucifijos de los que colgaban muñecos manchados de rojo, como salsa de tomate —eco siniestro de los 500 bebés robados durante la dictadura, “salvados” de la amenaza comunista que, según la junta militar, corroía la sociedad argentina. Los “subversivos” de ayer son los wokes de hoy: “ los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta en defensa de la LIBERTAD. Zurdos hijos de putas tiemblen. La libertad avanza». ”, advertía en X, tras la asunción de Trump, este cosplayer alucinante, adepto del clonado y las criptomonedas —híbrido de general fascistoide, economista libertario y superhéroe de feria.

From Pop’ular culture to Pop’ulist culture

“La pop tiene algo de salvaje y proliferante. Tal vez no sea una democracia”, escribe Richard Mèmeteau en Pop culture — Réflexions sur les industries du rêve et l’invention des identités (La Découverte, 2014). Recuerda que, en el Oxford Dictionary, la primera aparición del término pop describía “una canción chispeante y pegadiza”. Lo pop es lo que estalla, lo que irrumpe (to pop up) — una explosión irresistible que desborda todos los marcos. El término “cultura pop” abarca una categoría vasta y heterogénea: incluye tanto a Beyoncé, Spider-Man, el “quoicoubeh”, la Nutella como el videojuego Fortnite… Este paraguas abarca, a menudo de forma simplificada, objetos, personalidades o prácticas masivamente producidos, compartidos, difundidos y referenciados de forma mimética y memética. Aunque algunos elementos tienen expertos, suelen percibirse como accesibles para el gran público. La cultura pop encarna una forma de oposición a la cultura elitista, aunque también está financiada por ella. Por su capacidad de apropiarse de cualquier tema u objeto, sin límites, se convierte en un fenómeno omnipresente, capaz de canalizar la atención y el compromiso colectivo.

Los populistas de ultramar fueron los primeros en entenderlo, antes de inspirar a la nueva generación de populistas de derecha europeos. Basta ver la evolución de Elon Musk con su DOGE[3], referencia a los memes protagonizados por un Shiba Inu —el perro japonés icónico—, cuya fama nació en Reddit y 4chan (dog convertido en “doge”). Sus guiños a la alt-right[4] (como el uso del meme Pepe the Frog), sus intentos de hacerse pasar por gamer (haciéndose el ridículo), su omnipresencia en el extinto Twitter: todo eso son señales de una supuesta pertenencia a esta cultura, ostentosamente exhibidas. Elon Musk, durante el CPAC, explicó bien esta estrategia: se trata de “convertirse en un meme”, insertarse y cristalizarse en el imaginario popular como signo, significado y objeto. En esa misma convención, Steve Bannon fue un paso más allá: saludó al público con un gesto prohibido, doble imitación nazi y muskiana, rematado con un “Amén”. El propio Trump es un artefacto de la cultura pop: conductor de TV, personaje de lucha libre WWE, y más recientemente, empleado de McDonalds o bailarín del himno YMCA, con gestos repetidos por todo EE.UU. En Francia, la extrema derecha copia estas estrategias, como cuando Jordan Bardella se presenta en TikTok o se difunden sus partidas pasadas en Call of Duty.

La post-sátira, el ridículo y el exceso sirven de pantalla para la violencia de las aspiraciones de la alt-right y los libertarios. Surge una estrategia insidiosa: aprovechar la saturación mediática y el ethos, infiltrarse en los códigos y espacios populares para contrastarse con una élite despreciada y desconectada —“la casta”, diría Javier Milei— hasta confundirse con el objeto estético placentero, y luego apropiárselo. Aunque se pretende contracultural, este movimiento en realidad es lo opuesto: despoja a lo “pop” de su esencia para redefinirlo e instrumentalizarlo como palanca de poder populista.

En Argentina, el cosplay apropiado

En Argentina, esta estrategia encuentra terreno fértil en la práctica del cosplay, apropiada por Milei y sus seguidores. Detrás de la estética fantasiosa del mileísmo se perfila una figura ya bien conocida por los argentinos: Lilia Lemoine, cosplayer, influencer antifeminista y conspiranoica antivacunas, hoy diputada por La Libertad Avanza.

Especialmente popular en el ambiente geek, el cosplay se basa en la encarnación casi totémica de un personaje, en un acto de expresión libre ampliamente aceptado por ese público. Cambiar de género, de origen étnico o de contextura no sorprende a nadie: esta plasticidad convierte al cosplay en un espacio de diversidad e inclusividad, ampliamente habitado por la comunidad queer.

La activista antiaborto Lilia Lemoine elige personajes que, precisamente, están en el panteón de íconos feministas de la cultura pop que han sido punta de lanza en luchas por la liberación. El ejemplo más llamativo es el de Ciri, del universo de The Witcher, una saga donde el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo choca con presiones políticas y miradas objetivantes. En ese universo pro-elección, las culturas que prohíben el aborto son calificadas de bárbaras, y las brujas —figuras de poder político y místico— escapan a las imposiciones reproductivas y redistribuyen el poder. La vestuarista del “General Ancap” toma esos personajes y los transforma en fanservice dirigido a un público masculino, en un registro que oscila entre el soft porn y la fantasía geek: en bikini, con espada en mano. Esta tensión entre empowerment y male gaze, inherente al cosplay, adquiere aquí un giro netamente político: se neutraliza la carga subversiva de estas figuras.

El superhéroe como nuevo hombre fuerte y salvador

Símbolo absoluto de la cultura geek, referenciado por Musk, Milei (y más raramente Trump), el superhéroe es el personaje tótem. Complejo y a la vez ultraidentificable, heredero parcial del caballero medieval y los semidioses mitológicos, encarna la pulsión de salvación: ser salvador o ser salvado dentro de una comunidad en peligro. Estas figuras, casi siempre masculinas, son un catalizador en tiempos de crisis. Fue el caso, por ejemplo, del célebre Capitán América, creado por Jack Kirby y Joe Simon, dos judíos ashkenazíes, cuya función original era combatir el nazismo.

En la misma editorial, Marvel, los X-Men funcionan como representación de la diversidad de Estados Unidos como tierra de inmigración y apoyo al movimiento por los derechos civiles. El Profesor Xavier encarna una figura inspirada en Martin Luther King, mientras que Magneto es comparado a menudo con Malcolm X. Más tarde, el grupo de superhéroes mutantes sería interpretado como una alegoría del coming out y de la opresión de las comunidades LGBTQ. Un ejemplo más reciente: T’Challa, alias Black Panther, creación de Stan Lee antes del surgimiento del grupo activista del mismo nombre, representa una inversión de los relatos de segregación y emancipación: es un rey tecnológico, capaz de rivalizar con los héroes más poderosos. En el universo Marvel, ni él ni sus ancestros fueron esclavizados, y Wakanda sigue siendo uno de los bastiones más resistentes a la opresión.

El superhéroe siempre se inscribe en la urgencia y la acción, aunque pueda llevar una vida ordenada en paralelo. Es el portador de un poder, el guardián de un orden. Por eso posee, como demostró Alan Moore en Watchmen, un potencial fascista enorme. El superhéroe se sitúa por encima de las leyes, por encima de la opinión, en un movimiento profundamente antidemocrático. A menudo impone la ley más de lo que la respeta. Incluso Superman, el más puro de todos, tiene versiones alternativas en las que se convierte en tirano. Como conceptualiza Moore, el superhéroe nos mantiene en un estado de infantilización, alimentando el instinto de delegar nuestra protección en una figura todopoderosa y providencial, incluso a costa de legitimar la fuerza como forma de gobierno.

El regreso del geek

En este magma de referencias, se puede notar un uso distintivo de la cultura popular. Tiene poco sentido por sí solo, salvo el de marcar una diferencia demostrativa con la cultura burguesa. Indiscutiblemente, son las referencias geeks las que cumplen ese papel. Denso entramado de subculturas, antes marginales y ahora hegemónicas, tanto por sus adherentes como por su presencia en el imaginario colectivo. Hoy, el box office está dominado por los superhéroes, el videojuego es la industria cultural más rentable, y los todopoderosos del mundo digital son geeks. La cultura geek va de la mano del capitalismo, por sus productos derivados y espacios de consumo, pero también con la era digital: todo se basa en el intercambio entre fans, facilitado por internet, los foros habiendo sido el ground zero de nuestra comunicación moderna, fruto de ese deseo voraz de compartir y debatir ficción.

Los geeks ya no son dominados ni minoritarios. Pero se perciben como tales, como minorías, debido al desprecio no resuelto que aún se reserva a las subculturas. Allí encontramos, como en el caso de los cristianos en Estados Unidos, un complejo de persecución, una postura victimista adoptada por ciertos grupos dominantes. Un sector reaccionario del mundo geek, cuando se mezcla con ideas fascistas, convierte esa cultura en un motor de revancha, en una lógica de resentimiento donde todo puede ser utilizado para contrarrestar la hipótesis woke.

La falsa bandera del superhéroe pop y la ofensiva libertaria: una explotación

El uso de las referencias pop a través de la apropiación es algo común en la extrema derecha, en una mezcla de desconocimiento e instrumentalización. El Señor de los Anillos ha sido considerado durante años como una obra de unión. La píldora roja de Matrix se ha convertido en un código masculino, símbolo de un despertar contra el “woke”, mientras que la tetralogía de las hermanas Wachowski es, entre otras cosas, una alegoría de la transición de género. Encarnar un héroe, convertirse en un artefacto cultural, convertirse en un meme, es para esta nueva extrema derecha adquirir una forma de transitividad del poder de esas imágenes. “La razón podrá gritar”, como señalaba Pascal, pero la imagen, por su parte, se impone por la estupefacción que provoca. Esto es lo que permite que Elon Musk, a pesar de su perfil de geek mediocre, construya una aura de grandeza al presentarse como un gran jugador de Elden Ring o Path of Exile. La adhesión se basa menos en los hechos que en la familiaridad de la imagen: un geek reconocido, un igual. Tampoco importa que la figura del general tenga connotaciones negativas, tanto en la cultura argentina como en la cultura pop, donde solo los supervillanos llevan este título (el General Zod contra Superman, el General Ross contra Hulk). La estética prevalece sobre el significado: el General Ancap toca lo “cool”, esa categoría estética dominante que se basa en el desapego y la naturalidad. Los políticos de extrema derecha se apoderan así de la cultura geek para inyectarles su propia mitología.

Lilia Lemoine como Ciri y Wonder Woman, Javier Milei transformando su motosierra (una versión maligna del Mjolnir de Thor, símbolo de virtud reservado solo a los dignos de manejarlo): son tantos los desvíos que confunden las referencias. La motosierra DOGE que Milei le regaló a Musk en la CPAC es el punto culminante de esta lógica, un traspaso simbólico donde el objeto, despojado de su primer significado, se convierte en un estandarte. Este desvío no se limita a la iconografía. Se extiende a los propios relatos políticos. Del libertarismo a la conquista de Marte, hipotéticamente hecha habitable tomando el control del arsenal nuclear para bombardear sus polos, se encuentran los mismos motivos de dominación y poder absoluto. Irónicamente, estos proyectos distópicos resuenan con los de los antagonistas de los universos de ficción que estas figuras políticas pretenden encarnar.

Un nuevo contrato ético

El Liberland gigante, mucho más allá del microestado alabado por Milei, surge como un mundo ciberpunk impulsado por la alt-right libertaria y neoliberal. Esta corriente dominante de la ciencia ficción contemporánea (Matrix, Ghost in the Shell, Blade Runner, Total Recall) retrata futuros donde la industria y el capitalismo aplastan a la humanidad y precipitan su desaparición. En estos espacios, el vínculo con la máquina es, de alguna forma o por la fuerza, tenue, ya sea por la relación humano/IA o por mutilaciones voluntarias transhumanistas.

A través de sus nuevos trajes brillantes y paródicos, las figuras de la extrema derecha libertaria promueven el fin del contrato social con una total desinhibición, sin filtros. A la luz de un nuevo orden tecnofeudal todopoderoso donde la depredación es la norma, nuestro destino colectivo exige el establecimiento de un nuevo contrato ético: el único muro contra la fusión política superviolenta de lo horrible y lo maravilloso.

Zacharie Petit es doctorando en Filosofía en la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Su trabajo se centra en la ficción, la cultura pop, la realidad virtual y la IA. Como periodista y fixer, ha trabajado para numerosos medios de comunicación internacionales, entre ellos The Washington Post, Vanity Fair y NBC.

Ariana Saenz Espinoza es editora en éditions Le rayon blanc, que fundó en 2023 en París. Traductora, periodista y crítica literaria en Francia e internacionalmente, ha publicado en los últimos años en La Quinzaine littéraire, Página12, Clarín, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Astra Magazine, Letras Libres, entre otros.

Nota: Publicada originalmente en AOC (Analyse Opinion Critique), diario digital francés, el 4 de abril de 2025. Para más detalles, consulta el artículo completo en el siguiente enlace: Milei et le cosplay : populisme et pop culture à l’ère des libertariens.

[1] Tribunal de opinión fundado en 1973 para investigar los crímenes de las dictaduras en América Latina (Brasil, Chile, Argentina, Uruguay), siguiendo la línea del Tribunal Russell sobre Vietnam (1966). Sin poder judicial, su objetivo era documentar la represión y movilizar la opinión internacional.

[2] Julio Cortázar, Fantomás contra los vampiros multinacionales, Otros géneros, Destino, 1965.

[3] DOGE (« Department Of Government Efficiency ») es el acrónimo del organismo recién creado tras la reelección de Donald Trump y dirigido por Elon Musk. Se trata de una entidad sin control del Congreso estadounidense cuyo objetivo es reestructurar la administración, especialmente a través de recortes brutales en los gastos.

[4] La alt-right es una corriente de la extrema derecha estadounidense caracterizada por su oposición al conservadurismo clásico y su defensa del supremacismo blanco, las teorías incels, el darwinismo social, la LGBTQ-fobia y su posición contra el wokismo. Se destaca principalmente por sus técnicas de radicalización a través de Internet, analizadas en la serie de YouTube The Alt-Right Playbook de Innuendo Studios.