Milei, entre sincericidio y lapsus: “¡Les estamos afanando los choreos!”

En su primera aparición pública tras unos días de bajo perfil, el presidente Javier Milei dejó boquiabiertos a propios y extraños. Durante la inauguración de un nuevo edificio, disparó una frase que pareció escaparse del manual de honestidad brutal: “Están molestos porque les estamos ¡afanando los choreos!”.

El auditorio aplaudió sin saber si celebraba una metáfora anticasta o la confesión involuntaria de un plan maestro. Lo cierto es que, con Milei, la política argentina suma un nuevo género discursivo: entre el stand up y la autoincriminación preventiva.

El presidente insistió en que su gobierno combate la corrupción, aunque esta vez el inconsciente le jugó una mala pasada. O quizá no tanto: como decía Freud, los lapsus revelan más que mil cadenas nacionales.