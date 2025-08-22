El vocero de la Catedral anunció que este año podrían llegar más de 400 peregrinaciones y pidió organización a los fieles.



Marcos Cepeda, vocero de la Catedral Basílica de Salta, informó que la llegada de peregrinaciones al Milagro crece año tras año.

“El año pasado registramos 320 peregrinaciones y luego se sumaron hasta 380. Este año creemos que tendremos cerca de 400”, detalló.

Cepeda explicó que existen tres días claves: el 12 de septiembre para peregrinos a caballo, el 13 para biciperegrinos y el 14 para las peregrinaciones a pie.

Pidió a quienes viajen a caballo tramitar el certificado sanitario de Senasa: “Es fundamental mostrar que se cuida la salud de los animales”, recalcó.

Respecto a los biciperegrinos, insistió en la organización: “Los esperamos el 13 de septiembre. Ese día tendremos equipo para recibir bicicletas, porque si llegan en otra fecha se complica la logística”.