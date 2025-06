Michelo apunta contra lo que define como “el círculo de amigos” de Máximo, al que acusa de concentrar poder, bloquear decisiones políticas clave como el presupuesto de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, y de estar completamente alejado de las bases.

Diego Suárez, alias “Michelo”, se convirtió en las últimas horas en una de las voces más duras dentro del peronismo contra Máximo Kirchner. Conocido por su militancia en redes sociales y su tono directo, el tiktoker salteño lanzó un extenso y encendido descargo en el que acusa al hijo de Néstor y Cristina de haber traicionado el legado de su padre, de operar políticamente junto a Javier Milei y de ser uno de los principales responsables de la actual crisis del movimiento justicialista.

En el video, que rápidamente se viralizó en plataformas como TikTok y X, Michelo no se guarda nada. “Máximo Kirchner desaparecido en todas las luchas reales, pero aparece cuando hay que pedirle actas a Venezuela. ¿Para eso te criaste en la casa de Perón?”, arremetió en el comienzo de su crítica. El salteño sostiene que mientras dirigentes como el Cuervo Larroque “salieron a bancar a Venezuela”, Máximo “se alía con los libertarios para atacarla” y lo acusa de haber operado para que no avance el juicio político a Karina Milei por la causa de la criptoestafa, a cambio -según su denuncia- de impunidad para allegados suyos.

Michelo apunta contra lo que define como “el círculo de amigos” de Máximo, al que acusa de concentrar poder, bloquear decisiones políticas clave como el presupuesto de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, y de estar completamente alejado de las bases: “Se están cagando en la doctrina peronista y en las bases. Vos, Máximo, te aliaste con la derecha para operar a Kicillof y para proteger a los tuyos. Te borraste cuando reprimieron a los jubilados, cuando había que bancar en la calle. Vos estás cómodo”.

“¿Quién te eligió, Máximo?”

El influencer puso el foco especialmente en la interna peronista y cuestiona abiertamente la conducción del espacio: “¿Quién te eligió, Máximo? ¿Qué hiciste para conducir? No terminaste abogacía, no terminaste periodismo, nunca fuiste intendente. Estás cómodo en los actos, con sueldos y estructuras pagadas, sin pisar la calle”. En contraposición, reivindica la figura de Kicillof, a quien describe como “un tipo que estudió, que tiene calle, que ganó la provincia con un autito”. Y lanza sin rodeos: “Vos no representás el legado de tu viejo ni el 1%. Si hoy tu apellido sirve para algo, fue gracias a Venezuela, que le prestó plata a Néstor para que pudiera pagarle al FMI. No te olvides de eso”, recogió Noticias Argentinas.

El enojo crece cuando denuncia que la militancia de base fue ignorada durante años: “Si avanzó Milei fue porque ustedes se encargaron de destruir el movimiento peronista desde adentro. Pusieron a Alberto a dedo, a Massa a dedo, a Scioli a dedo. ¿Y mirá cómo estamos? Es hora de que las bases elijan”. Michelo llama a renovar la dirigencia peronista, cuestiona duramente la verticalidad del armado de La Cámpora y alerta sobre el riesgo de seguir insistiendo con fórmulas impuestas desde arriba. “Yo quiero dirigentes que escuchen, que se rompan el lomo laburando. Vos no sabés lo que es pasar hambre, vos no sabés lo que es levantarte temprano a laburar. Vos sos millonario, y tus amigos también”.

Obstáculo para Axel Kicillof: “¿Para quién jugás?”

En uno de los momentos más filosos de su discurso, acusa directamente a Máximo de obstaculizar la gestión de Axel Kicillof: “¿Vos querés ser gobernador? Yo no te quiero. No te quieren las bases. Le bloqueaste el presupuesto a Axel mientras gobernaba la provincia. ¿Para quién jugás?”.

Finalmente, cierra su mensaje con un pedido concreto: “Hacelo simple, Máximo: dejá de atacar a los propios y combatí al verdadero enemigo. Dejá de transar con Milei. Si querés conducir, ganátelo en la calle, no con operadores. La militancia está cansada de ustedes”.