Mensajes borrados, memoria selectiva y la plata que nunca aparece

Los peritos de la DATIP confirmaron lo que todo ciudadano argentino promedio ya sospechaba: los mensajes borrados del celular de Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, no podrán recuperarse. Algo así como la plata robada: nunca se recupera, nunca aparece. La tecnología, en ese sentido, demuestra una coherencia envidiable.

Lo interesante es la precisión técnica: “los mensajes fueron eliminados de tal manera que resulta imposible recuperarlos”. Una frase que, traducida al castellano de la calle, significa: no hay rastros, no insista. Tan imposible como esperar que devuelvan un sobre que cambió de manos en la penumbra de un despacho.

Hay un costado casi poético: mientras la Justicia se declara impotente frente a un simple chat borrado, en el Mercado San Miguel cualquiera te destraba un celular en diez minutos, con cup incluido. Es decir, para lo que conviene, siempre hay un método. Para lo otro, la impotencia es total.

¿Alguien pensaba que el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich iba a encontrar esos mensajes? Si los encontraron posiblemente los volvieron a borrar. La investigación seguirá bajo “secreto de sumario”. Un secreto tan hermético como esos chats que ya nadie leerá, pero cuyo silencio dice más que mil capturas de pantalla.