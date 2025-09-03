El objetivo de la iniciativa es fortalecer la protección de las personas frente a las nuevas formas de violencia de género, promoviendo un abordaje integral que incluya campañas de sensibilización, capacitación y acompañamiento a las víctimas.

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley que tiene por objeto establecer medidas de prevención y concientización sobre violencia digital o telemática en el marco de la Ley Nacional 27.736, denominada “Ley Olimpia”.

La iniciativa busca fortalecer la protección de las personas frente a las nuevas formas de violencia de género, promoviendo un abordaje integral, coordinado y basado en la prevención, la concientización y la capacitación en los distintos niveles.

Cabe destacar, que Ley Nacional Nº 27.736, modificatoria de la Ley Nacional Nº 26.485 -de Protección Integral a las Mujeres para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia de Género, incorpora a la violencia digital o telemática como una modalidad de violencia de género en nuestro país.

En este sentido, la “Ley Olimpia” define a la violencia digital o telemática como toda conducta, acción u omisión en contra de las mujeres basada en su género que sea cometida, instigada o agravada, en parte o en su totalidad, con la asistencia, utilización y/o apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales o morales tanto en el ámbito privado como en el público a ellas o su grupo familiar.

La diputada María del Socorro López, una de las autoras de la iniciativa, destacó la relevancia de la Ley, subrayando que constituye una herramienta fundamental frente a la creciente realidad de la violencia digital en distintos ámbitos de nuestra sociedad.

En este marco, señaló que si bien las nuevas tecnologías representan grandes posibilidades de comunicación, también generaron un entorno de nuevas formas de violencia o agresión digital, especialmente contra mujeres y diversidades, por lo que subrayó que la Ley Nacional 27.736 representa un avance fundamental en nuestro país, ya que reconoce formalmente la violencia digital como una modalidad de violencia por razones de género e incorpora su abordaje al plexo normativo, estableciendo herramientas concretas para prevenir, sancionar y erradicar conductas como el hostigamiento digital, la suplantación de identidad, la difusión no consentida de material íntimo, el acoso en redes sociales, el acceso indebido a comunicaciones privadas y otras prácticas que afectan principalmente a las mujeres.

En consonancia, la diputada López precisó datos relevados a nivel nacional que evidencian la magnitud de la problemática, donde el 65% de las mujeres consultadas manifestó haber sufrido algún tipo de abuso en redes sociales, escenario que refuerza la urgencia de fortalecer políticas públicas integrales que aborden la violencia digital con perspectiva de género. Por otro lado, la diputada remarcó que esta Ley permitirá articular acciones con los Poderes del Estado provincial, fuerzas de seguridad, escuelas y organismos de protección de derechos, promoviendo una respuesta integral y eficaz, con perspectiva de género, ante la violencia digital.