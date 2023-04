Así lo señaló el abogado Pablo Del Pino quien realizó una impugnación para que el ex intendente de El Bordo desista de su nueva candidatura. El Tribunal Electoral sin embargo le dio vía libre para que vuelva a postularse.

Andrea Sztychmajster

El caso del ex intendente de El Bordo Juan “Chicho” Rosario Mazzone llegó a la prensa nacional como el fiel reflejo de la impunidad de la que gozan algunos hombres de la política en Salta y además muestra la poca rigurosidad con la que se maneja el Tribunal Electoral al aceptar que Mazzone condenado por corrupción de menores, tenga la osadía de volver a presentarse para disputar la intendencia de la que fue destituido cuando fotos de él con menores salieron a la luz.

Hubo dos impugnaciones contra la candidatura de Mazzone presentadas por el abogado Guillermo Iván Aguirre Cabana, y por Magdalena Esperanza Rodríguez con el patrocinio letrado de Pablo del Pino. Ambas fueron rechazadas por el Tribunal Electoral, que hizo lugar a los planteos de la abogada Sandra Domene, en representación del candidato y señaló que la ley 8.225 no se aplica en este caso al tratarse de una condena cumplida.

“Hace aproximadamente dos o tres semanas tuve la oportunidad de presentar una impugnación a la candidatura de Chicho Mazzone en razón de que entendíamos que resultaba aplicable la ley de ficha limpia, que en uno de sus articulados impide a presentarse a candidatos para intendentes a personas que estén condenadas con sentencias firmes en segunda instancia para que sean elegidos. Lamentablemente el Tribunal no nos hizo lugar. Al momento de la presentación entendíamos que iba a ser difícil, pero sin embargo consideramos que tenemos suficiente respaldo legal y constitucional para sostener lo que estábamos pidiendo”.

Del Pino agregó que la confirmación de la condena de Mazzone es de 2019 por lo que el antecedente condenatorio sigue vigente: “Pese a que se cumplieron los tres años de la confirmación de la condena en el artículo 27 del código penal establece que no puede salir la absolución luego de cuatro años. Al día de hoy Mazzone tiene los antecedentes condenatorios y no se presentó ni existe una absolución ni sobreseimiento en relación a sus causas”.

Sin perspectiva de género

La Ley 8.225, conocida como “de Ficha Limpia”, establece que no podrán ser candidatos a cargos públicos electivos provinciales o municipales los condenados por sentencia judicial en segunda instancia “mientras dure la condena” por delitos asociados a la corrupción y contra la integridad sexual y señala que el cumplimiento se tramitará por vía de impugnación ante el Tribunal Electoral.

El letrado Del Pino señaló que el Tribunal realizó una interpretación de la ley que termina beneficiando a Mazzone puesto que no se juzgó con perspectiva de género algo que el Tribunal se encuentra obligado a hacerlo. “En caso de Mazzone tiene otra causa de carácter sexual que todavía está abierta”, describió el abogado.

Un candidato que no

Juan Mazzone saltó a la fama cuando los primeros días de enero de 2005 se hicieron públicas unas fotografías de él junto a mujeres menores de edad en una de sus residencias. Según argumentaba en una conferencia de prensa que brindó el entonces intendente de El Bordo, las fotos se realizaron durante un asado en una de sus fincas donde habían concurrido las jóvenes de 15 y 17 años.

El entonces intendente sostuvo que no tenía conocimiento de la edad de las jóvenes, dijo que no las conocía y aseguró que se trataba de una “operación política de la oposición”.

El dirigente político había dicho que había puesto a disposición su residencia para una fiesta de los taxistas. “Los remiseros de El Bordo estaban despidiendo el año. Sacaron una foto así del intendente porque yo andaba sin camisa y porque hacía un calor de la mierda. Pero estoy con el pantalón. La foto muestra nada más la parte de arriba”, se justificó en aquel momento. Sin embargo, luego trascendió una imagen que lo muestra a él también en ropa interior.

El 13 de enero, apenas un puñado de días más tarde, el Concejo Deliberante de El Bordo votó su destitución. Y un mes después la Legislatura de Salta aprobó la intervención del municipio. Además, en 2017 fue condenado a tres años de prisión condicional por el delito de corrupción de menores. Durante las audiencias, se conoció que le había ofrecido a jóvenes dinero a cambio de sexo.

A ocho años de su salida, Mazzone vuelve a la carrera política postulándose al cargo del que fuera eyectado. Según la propia fundamentación que brindó el Tribunal Electoral para sostener su candidatura, cuando fue condenado no fue inhabilitado para ejercer cargos públicos. “De los informes requeridos al Tribunal de Impugnación y al Tribunal de Juicio se desprende que Juan Rosario, efectivamente, cuenta con un antecedente condenatorio (JUI 120807/15), no obstante, lo cual, la fecha de la sentencia (17/2/2017) y su ratificación por el tribunal revisor (16/9/2019), impiden la aplicación de la Ley 8.275, encontrándose cumplido el plazo de condena”.

Así, el Tribunal explicó que no puede restringir la competencia de Mazzone. “Las consideraciones efectuadas respecto de la calidad ética o moral de una persona no pueden ser evaluadas por este Tribunal para impedir su postulación, en el sentido de que no es posible crear requisitos o impedimentos para el ejercicio de los derechos políticos que la ley no prevé ni la Constitución autoriza”, dijo.

Más rechazos

Organizaciones de mujeres y del colectivo LGBTIQ de la provincia repudiaron la candidatura del exintendente de El Bordo y emitieron un comunicado: “Consideramos de alto riego que este personaje asuma un cargo político, quedando en peligro nuestras niñeces y adolescentes violando los acuerdos y tratados internacionales que ha firmado Argentina y viene participando en la implementación de la agenda 2030”, manifestaron.