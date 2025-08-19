El próximo viernes 22 de agosto a las 21 hs, la sala La Ventolera Casa de Arte (O’Higgins 585, Salta) se llenará de poesía, teatro y sensibilidad con la obra “Maternidades, en voces de lucha”, interpretada por Nayra Muñoz y Fabiola Quintos.

Este espectáculo invita a un viaje emocional donde las voces de las abuelas resuenan en los cuerpos de hoy, despertando raíces, abrazando la diversidad y tejiendo encuentros en un cielo posible. Con una mirada sensible y combativa, las artistas proponen una reflexión sobre la maternidad, la memoria y la lucha desde una perspectiva íntima y colectiva.

Ficha artística



Intérpretes: Nayra Muñoz y Fabiola Quintos



Asistencia técnica: Nadia Haru



Vestuario (diseño y confección): Carla Castillo



Edición musical: Demian Salerno



Información práctica



📍 Lugar: La Ventolera Casa de Arte – O’Higgins 585, Salta

📅 Fecha: Viernes 22 de agosto

🕘 Horario: 21:00 hs

🎟️ Entradas: $7.000 – Promo 2 x $12.000

📞 Reservas: 3875462203

Una experiencia escénica con raíces y alas

“Maternidades, en voces de lucha” es más que una obra: es un ritual escénico que conecta con la fuerza de las mujeres que nos precedieron. En escena, las intérpretes despliegan un universo cargado de poesía visual y sonora, donde el cuerpo, la memoria y la maternidad se entrelazan como territorios de resistencia y de creación.