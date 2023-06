Ha anunciado que no se unirá a Juntos por el Cambio. Mientras tanto, Schiaretti parece abandonarlo en la disputa interna.

Se rumorea que Juan Schiaretti está negociando con el sector de Horacio Rodríguez Larreta para unirse a Juntos por el Cambio. Esto ha dado lugar a especulaciones sobre la posición del exgobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, y hoy por la mañana ha hecho su anuncio: no formará parte de la coalición opositora al Gobierno nacional.

Por lo tanto, a través de su cuenta personal de Instagram, el exgobernador ha comunicado su decisión. «Quiero dejar claro una vez más que no me uniré a Juntos por el Cambio», escribió. Destacó que su declaración se hace con total respeto y convicción, y recordó: «soy lo que he sido toda mi vida, un militante peronista»; Urtubey enfatizó esto. Así, se despeja la incógnita y se confirma que el precandidato no acompañará a su compañero Juan Schiaretti.

También resaltó que tuvo «el honor de recorrer un largo camino elegido por mi pueblo por lo que soy y por mi pertenencia». Además, enfatizó que no todos son iguales y que no todo vale. «Mi perspectiva surge de ese peronismo que beneficia a Argentina. El peronismo que busca crecer y no ajustar, que supera las crisis en lugar de administrarlas», subrayó Juan Manuel Urtubey.

El precandidato presidencial destacó que no todos son iguales.

En otro punto de su breve comunicado, manifestó que dice todo esto «con el mayor respeto que tengo por las personas que me acompañan y que prefieren luchar por una idea en lugar de luchar por un pequeño espacio de poder», expresó Urtubey. Ahora, la gran pregunta será ver y analizar en qué posición queda su alianza con Schiaretti en caso de que finalmente se una definitivamente.

«Deseo lo mejor para otros compañeros que piensan diferente. Como dije, no todos somos iguales ni compartimos el mismo pensamiento», sentenció Urtubey. Sin duda, su comunicado y las palabras del exgobernador eran esperados para conocer su movimiento político al respecto. En este punto, el precandidato se muestra coherente y elige permanecer en una posición neutral.