Así lo afirmó el periodista y dirigente del PRO. Sostiene que Patricia Bullrich “arrasará” en Salta y el país y que Miguel Nanni es el mejor posicionado para ganar las PASO y las generales. Mira aquí la nota completa.

Martín Grande fue entrevistado por Juan Manuel “Indio” Abdala Ibañez en Cadena 365 Tv y trazó un panorama de la campaña electoral rumbo a las PASO.

El ex diputado nacional sostiene “Nosotros estamos convencidos de que va a haber un cambio de gobierno, no creemos que haya ni siquiera una posibilidad para Unidos por la Patria, como se han bautizado el justicialismo y el kirchnerismo. Y como sabemos que el cambio se va a dar, estamos prácticamente seguros que se va a dar para Juntos por el Cambio, por lo tanto, estamos más motivados que nunca. Creo que es de las más emocionantes que hemos tenido, primero porque se dirimen posturas muy contrapuestas dentro de Juntos por el Cambio, en Salta y en todo el país, por lo tanto existe, creo en todos nosotros, los integrantes de Juntos por el Cambio, una fuerte motivación a participar, como nunca te diría”.

Pelea Bullrich – Larreta

Martín Grande fue consultado por los cruces entre los precandidatos a presidente de JxC y opinó “A mí me hace gracia sinceramente, para mi es una de las campañas más civilizadas que he visto, lo que pasa es que tenes que poner en la balanza lo que está pasando, se está decidiendo la presidencia de la República, no es una cuestión menor, por lo que es una discusión bastante civilizada. Si vos te vas para el otro lado y miras cómo están discutiendo la posibilidad de ser segundos, se están matando, míralo a D´Elía hablando de la 45, de mentir, del “pelotudo” del contrincante, cosas horribles que vos decís, del otro lado se juega con munición gruesa. Escúchalo a Grabois diciendo “el estafador serial” y “el hijo de P…” de Massa. Tenemos una campaña civilizada, lo que pasa es que se creó una campaña de alto volumen, de alto voltaje, se discute la presidencia de la Nación, hay dos contendientes claramente posicionados, no es para andarse con chiquitas, pero tampoco es para que anden abrazados porque son cosas distintas, cada uno muestra sus matices y en estos matices hay contrastes que son reales y verdaderos y que creo que se tienen que notar”.

Bullrich arrasa

El dirigente del PRO y periodista pronosticó que “En Salta, como en gran parte del país, quizás haya alguna excepción por ahí, yo no creo que ocurra, pero Patricia Bullrich va a arrasar. Patricia habla claramente, con una sencillez que todo el mundo lo entiende, que es la gran virtud que tiene, se hace entender muy fácilmente……es una mujer que tiene ascendencia con la gente, muy inteligente”.

Cercanías con Sáenz

Martín Grande fue consultado por las candidaturas dentro de JxC de dirigentes cercanos al gobernador de Salta y expresó “Patricia al igual que Horacio, al igual que Massa que lo tiene como aliado de toda la vida a Gustavo Sáenz, buscan aliarse con el gobernador, que es un hombre que va a estar cuatro años y medio más en el poder por decisión popular. No me preguntes a mí que hubiera hecho yo porque no tiene ningún sentido, acá lo que importa es lo que quieren hacer los líderes que se están jugando el pellejo en esto de la presidencia, así que, si ellos entienden que tenemos que ir juntos con Gustavo Sáenz, ni una palabra más, esa es la realidad, al que no le guste se puede hacer a un lado. El casamiento por interés o por amores mutuos, no importa cuál será el motivo del casamiento, hay casamiento, esa es la realidad. Si lo hay es que le interesa a Gustavo y le interesa a Larreta y le interesa a Patricia, esa es la realidad. No suena bien, porque los que practicamos política acá nos molesta que nos vengan a pisar los callos, mucho nos molesta, pero si queremos construir sabemos que tenemos que hacerlo de una manera inteligente y creemos que es la manera más inteligente, así que respetamos totalmente lo que ha decidido Patricia”.

Virginia Cornejo jefa de campaña

El ex diputado nacional confirmó que “Estamos preparando el lanzamiento de la lista de Patricia Bullrich en Salta con Miguel Nanni y Eugenia De Vita, vamos a estar ahí apoyando e impulsando en lo que haga falta. Virginia Cornejo fue nombrada por Miguel Nanni, ya públicamente como jefa de campaña y Patricia les ha informado a todos en Salta que su cara en Salta es Virginia, así que ahí estamos”.

Miguel Nanni posicionado

En la opinión de Martín Grande “La campaña empieza en 15 días, será corta por eso corre con el caballo de comisario Miguel Nanni, que ahora está posicionado, acaba a ser candidato a gobernador, tuvo honrosos 20 puntos, y eso lo posiciona mucho más que cualquier otro, sin ninguna duda que de todos los candidatos que están en la grilla hoy, el más conocido es Miguel”.

Outes

El dirigente del PRO consideró respecto de los candidatos de otros sectores que “Creo que es un tremendo adversario Outes, porque no solamente es justicialista de pura cepa, sino que aparte cuenta con la bendición del gobernador y de Massa, que hoy es el presidente de la Nación, es un respaldo importantísimo. Estamos hablando acá de las cosas que hay que hablar de política, de guita, la plata la tiene en este momento Outes, tiene respaldo provincial y nacional. Vos decime con que respaldo económico cuenta Patricia Bullrich, con ninguno, nosotros pasamos la gorra todo el día, sabes lo que es ir a conseguir la plata para una pantalla, no es que nosotros encargamos una pantalla. Larreta tiene la de él también. Acá la que hace campaña a puro esfuerzo y sacrificio es Patricia y todos los candidatos de Patricia por supuesto”.

Nanni y Outes con ventajas

El periodista y dirigente del PRO estimó que «En las PASO Nanni lleva una gran ventaja sobre el resto, es el único candidato que participó de la provincial y participó con éxito entonces está posicionado en toda la provincia, para ser Diputado nacional tenes que estar posicionado en toda la provincia. Outes lo ha hecho con militancia porque hace tiempo que viene recorriendo el interior, del otro lado creo que están en desventaja por más plata que pongan, no creo que logren el milagro».

Beto Castillo y Eugenia De Vita

Martín Grande opinó sobre los precandidatos en segundo término cercanos a Sáenz dentro de JxC y dijo “Tanto Beto Castillo como Eugenia De Vita, a pesar de tener como líder, a Gustavo Sáenz hoy saben quién va a ser el presidente de la Nación, y saben que es Patricia Bullrich. Beto está jugando en el equipo equivocado porque así le tocó el reparto, pero Beto dice hace tiempo atrás que la nueva presidente de la Nación es Patricia Bullrich, anda a fíjarte en los archivos, todos sabemos que acá hay gente que viene de la costilla de Gustavo Sáenz que va a conformar las listas pero que pertenece al equipo, que sean más saenzistas o menos saenzistas ya no tiene importancia. Hasta el propio Beto creía que iba a estar en la lista de Patricia Bullrich, fue una sorpresa para él, yo creo que va a terminar en la lista de Patricia Bullrich por supuesto, va a terminar como mejor tercero. No solo porque la militó, sino por razones lógicas”.

Massa y Larreta

En otro tramo de la entrevista Martín Grande opinó que “Massa y Larreta no se pueden pelear si son amigos, eso lo dicen ellos mismos, mientras que Patricia Bullrich si se puede pelear con Massa y se ha peleado toda la vida. Patricia siempre fue de la opinión de que incorporarlo a Massa al gobierno en la época de Mauricio Macri era una mala idea y terminó teniendo razón, o sea eso no es de ahora, del 2015 estoy hablando. Así que Larreta tiene ese estilo que yo no lo critico, pero no lo comparto. Él tiene la idea de que hay que gobernar entre todos, ya nos pasó de llevarlo a Massa de socio y el socio lo abandonó en medio del rio, con el río crecido y lloviendo, ahí nos dejó Massa, así que ya sabemos quién es Massa no hace falta que probemos”.