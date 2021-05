“Corren los plazos para la campaña más corta que tenga la memoria de los salteños”, dijo.

Martín Grande abrió el paraguas ante una posible futura derrota: es uno de los 10 candidatos a ocupar la única banca de senador por capital en Salta.

Ahora empezó a su medio a quejarse. “En solo 30 días los habitantes de toda la provincia deberán decidir sus preferencias políticas”, dice un artículo publicado en su web.

Antes se quejaba de las PASO, ahora chilla porque “los tiempos son extraordinariamente exiguos”.

En sus declaraciones, además da cuenta del grado de improvisación de Juntos por el Cambio y también da a entender que se presenta de candidato porque no le quedó otra.

“Muchos se estarán preguntando porque decidí presentarme como candidato a senador provincial y no insistir con mi candidatura nacional. La explicación es más simple de lo que parece. Lejos de pesar las ambiciones personales, estamos trabajando en equipo. No teníamos un candidato a senador que pueda ser reconocido por la población en escasos 30 días, tenía que ser el candidato el más conocido, y ese era yo. Por eso tomamos con mucha alegría la decisión”, dijo.

Acotó: “el cargo a candidato a senador por la Capital es el cargo más importante que se disputa en estas elecciones, porque el distrito representa a más de la mitad de los salteños”.

Y al final hace como que ser candidato es una muestra de altruismo y casi como que debiéramos darle las gracias: “Y aquí estamos como candidatos las figuras de mayor peso, lo mejor que tenía cada partido. No podíamos bajo ningún concepto transformarnos en personas egoístas y trabajar por el beneficio propio”.

Los otros candidatos

De esta manera, para la banca por el departamento más poblado de la provincia podemos mencionar al frente Unidos por Salta que tendrá al periodista Emiliano Durand como candidato. Además, por Gana Salta está el secretario general de la Gobernación, Matías Posadas. Como bien se informó, ambos son del oficialismo.

Una de las sorpresas para estos comicios es la postulación de la funcionaria del Ministerio de Trabajo de la Nación, Pamela Ares, quien irá por el Frente de Todos. Por otra parte, en el frente Salta para Todos, irá María del Carmen Lappasset. Cabe recordar que el kirchnerismo de Salta llega tras una fuerte interna que dividió el bloque en varias partes y llegó incluso a la Justicia.

La Unión Cívica Radical forma parte de la alianza Juntos por el Cambio+ a nivel provincial pero en la Capital presentará sus candidatos. En este sentido, el dirigente anotado para el Senado será Bernardo Solá. Luego, por el Frente Grande, que también va por su cuenta, aspira al recinto con Luis Caro. Por Salta Independiente se presentará Marianela Ibarra, quien es la actual titular del Copaipa.

En tanto, el Partido Obrero sale dividido en dos frentes. En el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, el candidato a senador será el histórico dirigente del PO y actual diputado provincial Claudio del Plá. Por su parte, en el Frente Partido Obrero-MAS, la candidata a la Cámara alta es Nilda Zerpa, miembro de la comisión de familiares de lucha contra los femicidios y prima de Paola Tacacho, profesora asesinada en Tucumán.