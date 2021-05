En campaña, adhirió a la línea del PRO y criticó a Gustavo Sáenz.

Después de que la provincia decidiera aplicar a rajatabla el Decreto de Necesidad y Urgencia realizado por el Gobierno Nacional, el diputado nacional macrista Martín Grande salió con los tapones de punta contra Gustavo Sáenz.

El candidato a senador provincial, cuestionó la actitud del gobierno de Salta ante el nuevo confinamiento. “Pedir a la población un esfuerzo económico más, cuando el Gobierno no renuncia a ningún privilegio, es tener muy poca vergüenza. Juntos por el Cambio + apoya a los comerciantes que bajaron sus persianas. ¡Seguiremos proponiendo medidas alternativas, hasta que el Gobierno nos escuche!”, manifestó.

Además, Grande acotó: “Sabe cuántos comercios se podrían haber salvado de cerrar definitivamente con una buena planificación de horarios? ¿Sabe cuántos despidos hubiéramos evitado? No hay más tiempo Sr. Gobernador, convoque a la oposición y escuche nuestras propuestas”, escribió Martín Grande en su cuenta de twitter el legislador.

Es curioso que Grande se muestre ahora tan preocupado por el comercio. Quizá ignore que datos oficiales confirman que durante los dos últimos años del macrismo cerraron más comercios que durante el primer año de cuarentena.

¿Cuáles fueron las grandes ideas de Grande? Una, que haya gente del sector privado en el COE. Para qué queremos un médico sanitarista, si podemos poner al dueño de una parrillada.

La otra idea la tomó del peronista Juan Manzur: propuso un esquema de apertura para comerciantes y gastronómicos. “Hay que aportar ideas, en Tucumán llegaron a un acuerdo para trabajar en horario unificado sin pausa, desde las 10 a las 18. Podríamos hacer lo mismo en Salta. Después de las 18 que no funcione nada. Deje funcionar a los restaurantes, los comercios”.

Las ideas del diputado tienen poco de grandes, incluso poco de ideas. Parece que Grande no entiende que el problema de los gastronómicos es que no pueden dar de cenar. El horario de corrido hasta las 18 no les sirve.

Finalmente convocó a una marcha (en donde habrá más contagios).

A esta altura, los anticuarentena deberían llamarse “PROmuerte”.