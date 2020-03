Martín Grande hace alharaca porque se bajó el sueldo

El diputado nacional del PRO se rasca a cuatro manos, pero cree que hace patria cobrando un poco menos.

Algo gracioso con Cambiemos: fueron gobierno durante cuatro años y tras unos meses de haber dejado el poder se dan cuenta de que los sueldos de los políticos es alto.

Para tratar de recuperar un poco de protagonismo político, anuncian que donarán el 30% de sus sueldos. De los que quedaron cobrando algo, y no de manera retroactiva, por los cuatro años pasados.

El que salió a hacer ruido con esto es el comunicador Martín Grande, diputado nacional del PRO, por Salta, a quien se lo conoce por su escasa y mínima participación dentro del Congreso.

“El dinero irá destinado a un fondo especial que se usará para combatir el avance del coronavirus en el país, dice la nota publicada en su propio medio, Fm Profesional.

Es graciosa esa nota, porque acepta, primero, que en el cacerolazo pedían que se bajen los sueldos un 50%. Y luego dice que Cambiemos se bajará un 30%.

“mas allá de lo que el resto decida” (sic: la falta de acento no es de Cuarto POder).

Grande, entonces, explicó que con dicha reducción en sus dietas, el sueldo se equiparará al de un concejal de la Capital salteña.

Sin embargo, aclaró que no solo los diputados nacionales deben tomar esta medida, sino todos los poderes políticos a nivel nacional y provincial. “Está bien que la gente haya reclamado y toda la clase política debe hacer un esfuerzo, destacó Grande.

Grande no dijo nada sobre los recortes sufridos por el área de Salud, durante el macrismo.