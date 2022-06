Alrededor de 90.000 feriantes se quedaron sin cobrar una ayuda nacioanl porque el Ministro Martín de los Ríos no gestionó un trámite.

Walter Godoy, secretario de general del Sindicato de Trabajadores de Ferias de la República Argentina, dijo que hay casi 90.000 feriantes que no pueden cobrar el IFE o medidas similares porque el Gobierno no realiza el censo correspondiente.

En un programa radial, el secretario gremial planteó que «son cerca de 87 mil salteños los trabajadores dependiente de la actividad que represento que no recibieron ningún tipo de ayuda». Por eso fue que Godoy pidió al ministro Martín de los Ríos que haga urgentemente los trámites administrativos correspondientes para que los feriantes puedan acceder a asistencias o beneficios. También propuso que el Gobierno de la Provincia cree un registro de trabajadores de este rubro.

Para ser más claros, Godoy mencionó que con Antonio Hucena, secretario de Relaciones Institucionales de Salta, se firmó un compromiso de acuerdo. En la misma se comprometía a hacer un censo de trabajadores de ferias a nivel provincial para poder pensar en políticas públicas a futuro. Martín de los Ríos era el responsable de garantizar que se haga este censo pero nunca se avanzó.

El reclamo del dirigente se dirige directamente hacia de los Ríos ya que hasta el momento no llamó para que completar los datos. Entre los tantos problemas que esto trajo es que dichos trabajadores no pudieran cobrar ni siquiera el Ingreso Familiar de Emergencia, por ejemplo. «Hoy, los salteños dentro de la informalidad no van a recibir el bono porque no existen aunque los ves por doquier. No figuran en ningún registro», planteó Godoy.