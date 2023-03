#24M en #Salta

Será este viernes 24 desde la 15 hs en Plaza 9 de julio. A 47 años del golpe, cívico, militar, eclesiástico, empresarial.

Viernes 24 de marzo

Plaza 9 de julio – desde 15hs

Tendedero – Marcha y acto

Honramos la memoria de lxs 30.400 combatientes revolucionarios y reivindicamos su lucha por el Socialismo !! #PRESENTES AHORA Y SIEMPRE!!

Exigimos:

🔥 Apertura de todos los archivos ocultos del Terrorismo de Estado (1974/83)

🔥 Basta de domiciliarias y excarcelaciones!! Cárcel común, perpetua y efectiva, ni un solo genocida por las calles de Argentina!!

🔥 Restitución de la identidad a lxs más de 400 jóvenes apropiados. Preservación de los Sitios de Memoria, Centros Clandestinos de Detención. Continuidad al rescate e identificación de los Detenidos-Desaparecidos en enterratorios clandestinos.

🔥 Nulidad de la Ley Antiterrorista, Comando Unificado y Decreto 91/23!! BASTA DE CRIMINALIZAR LAS LUCHAS!!

🔥 Fuera el FMI!! La deuda es con el pueblo!! No al acuerdo del gobierno!!

🔥 Tierra y agua para vivir! Basta de ecocidio y extractivismo! BASTA DE DESMONTES, AGROTÓXICOS, PUEBLOS FUMIGADOS Y MEGAMINERIA!!

🔥 Basta de atropellos, abusos, detenciones ilegales!! Basta de impunidad y encubrimiento!! Basta de Gatillo Fácil!!

🔥 Libertad inmediata y desprocesamiento a lxs que luchan contra el sistema capitalista! No a la criminalización de la pobreza y protesta social!!

🔥 Basta de genocidio indígena!! Basta de exterminio, saqueo y represión a los pueblos Wichi, Qom, Mapuche en lucha por su autodeterminación!!

🔥 Juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y Camilo Catrillanca

🔥 Basta de femicidios, transfemicidios, travesticidios y crímenes de odio!! #DondeEstaTehuel!!

🔥 Basta de Abuso Sexual en la Infancia!! Por la imprescriptibilidad de las causas!! Por infancias libres de violencias!!

NO OLVIDAMOS!

NO PERDONAMOS!

NO NOS RECONCILIAMOS! Sin Julio López y los centenares de desaparecidxs y asesinadxs en democracia NO HAY NUNCA MAS!!

Convocan :

– Familiares de Detenidxs Desaparecidxs pot razones políticas y gremiales e H.I.J.O.S. en la Red por la Defensa de los DDHH

– Red de Luchas Socioambientales

– Asamblea de Lucha Socioambiental

– Sacar La Voz – Colectiva contra el Abuso Sexual en la Infancia

– Red de Trabajadores de la Educación por la Memoria

– Frente Popular Darío Santillán

– MTR Histórico Tendencia Guevarista

– OLP Resistir y Luchar

– Rebelión Popular

– Movimiento 8 de Abril

– MTL Rebelde

– FOL

– Poder Popular

– Nuevo Mas

-ALFA Centro Comunitario

-PTS Frente de Izquierda Unidad

.

#FueGenocidio #30400PRESENTES #24m2023 #MemoriaVerdadYJusticia