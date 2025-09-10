“Mapa Peregrino”: La nueva plataforma para El Milagro 

La Secretaría de Modernización ha creado una plataforma que centraliza información crucial para los peregrinos, incluyendo la ubicación de puestos sanitarios y policiales, postes SOS, puntos de conectividad, hidratación y alimentación, además de integrar datos de la app Soy Peregrino, diseñada para asistir a los fieles durante su peregrinación.

La Secretaría de Modernización del Estado ha puesto en marcha una valiosa herramienta digital denominada «Mapa Peregrino», diseñada específicamente para brindar asistencia integral a los feligreses que participan en la peregrinación anual hacia la Catedral Basílica de Salta durante la festividad del Señor y la Virgen del Milagro. Esta plataforma, accesible en https://web.policiadesalta.gob.ar/ representa un esfuerzo significativo por parte del gobierno local para garantizar la seguridad, el bienestar y la comodidad de los peregrinos durante su travesía.

Según Martín Güemes, secretario de Modernización, esta iniciativa responde al profundo significado que tienen las peregrinaciones como expresión de fe para la comunidad salteña. Tal es así que «Mapa Peregrino» se presenta como una herramienta de apoyo que, aunque modesta, busca facilitar la realización de esta importante tradición de la mejor manera posible.

Esta herramienta interactiva se basa en la georreferenciación de información clave para la seguridad y el bienestar de los peregrinos a lo largo de su recorrido. El mapa proporciona datos precisos sobre la ubicación de centros de salud, comisarías, puestos de seguridad, sanitarios y lugares de refrigerio y alimentación, permitiendo a los peregrinos identificar rápidamente los puntos de asistencia disponibles en caso de necesidad.

El «Mapa Peregrino» señala la ubicación de postes SOS en las rutas y accesos a la ciudad, que permiten a los peregrinos reportar emergencias de manera oportuna. También se indican los parques y plazas que cuentan con conectividad SALTIC, brindando acceso gratuito a internet para que los peregrinos puedan mantenerse conectados, comunicarse con sus familiares y acceder a información relevante durante su viaje.

A su vez, la plataforma proporciona información sobre la aplicación móvil «Soy Peregrino», desarrollada por el Ministerio de Seguridad, que permite registrar y geolocalizar a los fieles en tiempo real. Esto facilita el seguimiento de su recorrido y asegura una respuesta ágil ante cualquier eventualidad. Esta herramienta digital, gratuita y de fácil uso, es fundamental para ofrecer mayor seguridad y apoyo a quienes peregrinan hacia la Catedral.