Mañana inauguran El Nuevo Anexo del Mercado San Miguel

Este sábado 9 de agosto, el nuevo anexo del mercado, situado en Pasaje Miramar 433, será sede de un evento familiar con música en vivo, sorteos, ofertas especiales y actividades variadas.

La Municipalidad invita a todos los vecinos y vecinas a unirse a la celebración inaugural del anexo del emblemático mercado San Miguel, situado en el Pasaje Miramar 433. Este significativo evento tendrá lugar el sábado 9 de agosto, extendiéndose desde las 14 hasta las 20 horas, ofreciendo una programación meticulosamente diseñada para el disfrute de cada miembro de la familia.

Este renovado espacio ya ha cobrado vida y se encuentra operando a su máxima capacidad, tras el exitoso traslado de la totalidad de los puesteros que lamentablemente se vieron afectados por el incendio ocurrido el pasado 6 de noviembre.

El anexo, que alberga los tradicionales puestos del mercado, funcionará como un enclave provisorio y esencial mientras avanzan a buen ritmo las obras de reconstrucción del edificio central, corazón del mercado San Miguel.

Durante la esperada jornada de inauguración, los asistentes podrán disfrutar de una variada gama de espectáculos musicales en vivo, participar en emocionantes sorteos, aprovechar promociones especiales ofrecidas en los distintos puestos y deleitarse con la vibrante participación de agrupaciones carnestolendas, que aportarán un toque de color, alegría y tradición a este evento tan especial.

Asimismo, la organización de esta festividad está a cargo del propio mercado San Miguel, en estrecha colaboración con la Fundación Innovación, garantizando un evento de alta calidad y significado para la comunidad.

Emilio Gutiérrez el interventor del mercado San Miguel, expresó con entusiasmo: “Nuestra idea es brindar una tarde amena e inolvidable a todos los salteños, invitándolos a descubrir esta nueva alternativa ubicada estratégicamente en el Pasaje Miramar 433. Los puesteros están demostrando un gran compromiso y esfuerzo para ofrecer descuentos atractivos a las familias y dar a conocer este nuevo espacio que funcionará temporalmente mientras se lleva a cabo la reconstrucción del mercado central”.