Mañana estará cortada la ituzaingó en zona del Mercado

La Municipalidad informa a la comunidad que, con motivo de llevar a cabo tareas de limpieza y remoción de escombros en el subsuelo del emblemático Mercado San Miguel, se implementará un corte intermitente de tránsito en las cercanías del mismo. Específicamente, la restricción vehicular afectará la calle Ituzaingó, en el tramo comprendido entre las calles Urquiza y San Martín, y se extenderá desde las 7:00 hasta las 12:00 horas.

Por ello, se solicita encarecidamente a todos los conductores que circulen por la zona que extremen las precauciones, respeten las indicaciones brindadas por el personal de Tránsito municipal y, en la medida de lo posible, utilicen vías alternativas para evitar congestiones y demoras.