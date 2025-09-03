Mañana “El Mercado en tu Barrio» ofrecerá hasta 30% de descuento

La Municipalidad convoca a los residentes a disfrutar de la feria móvil, que tendrá lugar el jueves 4, de 11 a 16, en la avenida Héroes de la Patria, entre las calles Ing. Horacio Inasagasti y Gral. Juan Sánchez.

El próximo jueves 4, entre las 11 y las 16 horas, en Ciudad del Milagro se dará lugar al «El Mercado en tu Barrio», una iniciativa que busca acercar productos de primera necesidad a precios convenientes para los vecinos. El evento será sobre la avenida Héroes de la Patria, específicamente en el tramo comprendido entre las calles Ing. Horacio Inasagasti y Gral. Juan Sánchez, un punto estratégico para facilitar el acceso a todos los residentes de la zona.

En esta nueva edición, los asistentes podrán encontrar una extensa gama de productos que abarcan desde alimentos frescos hasta artículos de limpieza, todos ellos ofrecidos con descuentos que alcanzan hasta un 30%. Entre los puestos que formarán parte del mercado, se destacan aquellos dedicados a la venta de frutas y verduras de estación, carnes de diferentes tipos, pescados y pollos frescos, una variedad de lácteos, panificados artesanales, artículos esenciales para la limpieza del hogar, nutritivas barras de cereales e incluso neumáticos para vehículos.

Es importante resaltar que la iniciativa «El Mercado en tu Barrio» se concibe como una herramienta fundamental para fortalecer la economía de las familias, al permitirles acceder a productos de calidad a precios más bajos que los del mercado tradicional. Al eliminar intermediarios y conectar directamente a productores y distribuidores con los consumidores, se logra reducir los costos y ofrecer precios más competitivos. Además, el programa promueve el consumo de productos locales, apoyando a los productores de la región y fomentando el desarrollo económico de la comunidad. De esta manera, se busca garantizar que los vecinos tengan acceso a alimentos frescos y de calidad, contribuyendo a una alimentación saludable y a una mejor calidad de vida.