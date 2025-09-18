Mañana arranca FERIA POTENCIA 2025

Este viernes 19 de septiembre a las 17 horas, la feria más popular del norte argentino inaugurará una nueva edición, con la participación de más de 1.100 emprendedores de toda la provincia. El público podrá visitarla hasta las 22 horas del viernes, y tanto el sábado como el domingo, el horario será de 10 a 22 horas.

La Feria Potencia 2025 se prepara para abrir sus puertas en Salta, prometiendo una edición que superará todas las expectativas. Del 19 al 21 de septiembre, el Centro de Convenciones Salta se transformará en el epicentro del emprendimiento provincial, albergando a miles de creativos y visionarios. El evento dará inicio el viernes a las 17 horas con un acto inaugural que marcará el comienzo de tres días llenos de oportunidades y descubrimientos. Luego se extenderá hasta la medianoche del viernes, mientras que el fin de semana los visitantes podrán disfrutar de la feria de 10 de la mañana a 10 de la noche, con posibilidad de permanecer en el predio hasta las 00 horas.

En esta edición, participarán un total de 1.100 emprendedores, de los cuales 400 provienen del interior de la provincia, quienes exhibirán su talento y creatividad en esta gran plataforma de innovación y desarrollo. Además de los stands de los emprendedores, el encuentro ofrecerá una amplia variedad de opciones gastronómicas con la presencia de más de 120 food trucks, espacios de juegos infantiles para los más pequeños, la presentación de un libro y una agenda repleta de actividades diseñadas para celebrar la llegada de la primavera en familia.

Asimismo, la programación artística también tendrá un lugar destacado en la Feria Potencia 2025, ya que la jornada inaugural contará con la actuación del grupo Cayetanos y la presentación estelar del Ballet Folklórico de la Provincia. Mientras que durante el fin de semana, se sumarán shows de artistas locales como Las Mellizas de Salta, Grupo Viday, Karvankas, La 387, Macumbicos y DJ Nacho Carrizo, entre otros, garantizando un ambiente festivo y entretenido para todos los asistentes.

La entrada a la Feria Potencia 2025 es libre y gratuita para todo el público, lo que facilita el acceso a esta importante vitrina del emprendimiento salteño. Además, el estacionamiento estará a cargo de la Fundación HOPE, que recibirá un bono contribución por su labor, permitiendo a los visitantes colaborar con esta institución.