Maltrato animal: Dos genios de la crueldad arrastraban un caballo en moto

En Avenida Paraguay, cerca del mercado Cofruthos, se vio una postal de esas que te hacen preguntar si algunos todavía están en 1825: dos tipos en moto, cómodos, y un caballo atrás, atado con una cuerda, trotando a la velocidad que el escape chino de la Zanella le permitía.

El animal, jadeando, trataba de seguirles el ritmo, porque si no lo hacía, la cuerda se lo iba a recordar. Según la Ley Nacional 14.346, eso se llama “maltrato animal”. Según cualquier persona con dos dedos de frente, eso se llama ser un imbécil.

No es la primera vez. Ya vimos caballos desplomándose en la vía pública, perros atados a camionetas y gatos que terminan siendo noticia por sobrevivir más que el sentido común. En Metán, por ejemplo, un caballo explotó literalmente de agotamiento en plena calle porque alguien decidió que un animal muerto de hambre podía ser su camión de carga personal.

El caso de hoy no es solo una muestra de crueldad, sino de la impunidad con la que algunos desfilan su ignorancia por la ciudad. En un país donde los caballos terminan siendo víctimas de la pobreza, la brutalidad y el “es mi caballo y hago lo que quiero”, la ley está… pero a paso de tortuga.