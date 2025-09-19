La escena independiente del rock en el norte de la provincia, reaparece con la formación “Maldito Animal” para recibir la ‘primavera alternativa’ con un recital en el teatro del Centro Cultural Tartagal.

Por primera vez en lo que va del 2025, el escenario del Centro Cultural Tartagal será punto de encuentro de un show musical por parte de una banda de rock, género infrecuente en Tartagal, en el marco de una agenda de fin de semana que da la bienvenida al equinoccio de primavera -fiestas por el día del estudiante, ferias de emprendedores y producción artesanal, obras teatrales infantiles y concursos de muralismo-. A diferencia del folklore y la música tropical, que son ofertas habituales de fin de semana en el Departamento San Martín, con afluencia de público regular cuya respuesta corresponde a la costumbre del género musical, esta vez la apuesta representa el esfuerzo (económico, técnico, humano) de una escena independiente hecha a base de goce y compromiso de reunirse alrededor del rock argentino.

“Nosotros tenemos un movimiento de veinticinco años de rock, completamente hecho a pulmón frente a las habituales trabas. Han sido pocas las ocasiones en que hemos tocado para eventos oficiales o municipales, no es como el folklore o la cumbia que mueven de otra manera”, destacan los miembros de la banda, cuya formación actual, “Maldito Animal”, reúne a miembros de diversos grupos -yde distintos géneros musicales, como el folklore (Pachi) y el reggaetón (2Damon) que, además, venían participando en otros proyectos en años anteriores y bandas tributo- de Tartagal, ofreciendo un setlist que aborda el lado más ortodoxo de la canción nacional (Divididos, Patricio Rey, Soda Stereo) junto con facetas del rock alternativo de la segunda década del dos mil: si bien se acostumbra ver este tipo de propuestas en bares o locales nocturnos, esta vez el formato teatral dispone un cambio del pogo al público sentado en butacas.

La cita del sábado 20 de septiembre, a partir de las 21:30, promete repetirse en el mes de octubre.