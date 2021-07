El futuro político de Candela Correa se torna oscuro. Hace unos días fue denunciada por dos de sus asesores quienes la acusan de retenerles el sueldo.

Y ahora el mismo presidente del Concejo Deliberante confirmó que los denunciantes trabajaban en el recinto.

Si bien Darío Madile pidió ser respetuosos del proceso judicial, señaló que los denunciantes eran asesores de Candela Correa. “Es muy difícil conocer todos los que trabajan con cada de los 21 concejales, pero sí tenía entendido que trabajaban en conjunto con la concejala. Más de eso no sé”, aseguró el presidente del Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta.

Asimismo, pidió cautela respecto a la causa que involucra a Candela Correa. “Oficialmente no se nos comunicó nada porque creo que no hay nada todavía. Hay una denuncia en una fiscalía y nada más. Seguramente esto está interviniendo la justicia, vamos a esperar que avance la justicia como tiene que ser y seguramente tomaremos o no intervención frente a lo que decida la justicia, pero primero hay que ser respetuosos de lo que se avance a nivel judicial”, expresó Darío Madile.



La denuncia contra Correa

De acuerdo al relato de los asesores, Candela Correa obligaba a uno de ellos a transferirle a su cuenta personal parte de los haberes y en el caso del otro empleado, le exigía la totalidad del sueldo. Esta situación se mantuvo durante meses y los trabajadores no querían reclamar por miedo a perder su trabajo ya que recibían un haber mínimo.

Ese mínimo se esfumó repentinamente cuando, según la denuncia realizada por los asesores, los dejó sin ese dinero y quedaron únicamente con el beneficio de la obra social. Ante esta situación decidieron ir ante las autoridades para contar lo sucedido y presentar las pruebas correspondientes en contra de la funcionaria desatando un escándalo en el Concejo Deliberante.

Las transferencias bancarias son una prueba bastante contundente. Si bien esta es una práctica bastante común en políticia, nunca hay pruebas. Esta vez las hay.