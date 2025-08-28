Macrocentro: La Muni repavimenta 80 cuadras más

Actualmente, las obras se llevan a cabo en dirección norte a sur, desde el monumento 20 de Febrero hasta la avenida Entre Ríos. Se pide a los conductores acatar las instrucciones del personal de Tránsito.

En el marco de su plan de recuperación vial, la Municipalidad avanza con la repavimentación de 80 cuadras en el macrocentro, buscando optimizar el flujo vehicular.

Actualmente, el equipo y la maquinaria se encuentran trabajando sobre la avenida Sarmiento, en dirección norte a sur, específicamente entre el monumento 20 de Febrero y la avenida Entre Ríos.

Los puntos de intervención a culminar a lo largo de los siguientes meses son:

– Av. Entre Ríos: del 0 al 100, del 700 al 1000, del 1600 al 1800

– Dr. Güemes: del 300 al 1300

– Santiago: del 0 al 1100

– Av. Sarmiento: del 700 al 1400

– 25 de Mayo: del 200 al 700

– Alsina: del 400 al 1000

– Mitre: del 900 al 1300

– Vicente López: del 800 al 1150

– Av. Bicentenario de la Batalla de Salta: del 0 al 300, del 1100 al 1250

– Pje. Zorrilla: del 0 al 300

– Las Heras: del 0 al 100

– Av. Yrigoyen: del 0 al 500

– Av. San Martín: del 0 al 500

– San Luis: del 700 al 1000

– Mendoza: del 900 al 1400

– Pellegrini: del 300 al 500

Un dato importante es que, gracias a las características del asfalto utilizado, el tránsito se habilita pocas horas después de la finalización de cada etapa.