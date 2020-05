Son muchas las voces que salen a dar opinión respecto a la problemática social que deriva de la pandemia de Coronavirus. ¿Aislamiento sí? ¿Aislamiento no? ¿Obligatorio? ¿Voluntario? ¿Total? ¿Parcial? ¿Por zonas? Existen foros internacionales en los que ya se está trabajando sobre el tipo de salida que hay para el día después. Hay un gran consenso a nivel planetario sobre la aplicación de la cuarentena y de ampliar la oferta sanitaria para que los ciudadanos no tengan negación de servicios médicos. El problema es qué va a pasar más adelante. La economía mundial está detenida y no se sabe cómo salir de esto. Nada volverá a ser como antes. La economía tampoco.

Estamos frente a un evento coyuntural y extraordinario donde la naturaleza nos muestra nuestros límites. Esto, lamentablemente nos obliga a cambiar nuestro modo de obrar en la economía y en el Estado de derecho

En Argentina se actúa dentro del Estado de derecho. La regla general hoy es que la limitación de la circulación y la limitación en las libertades tiene que terminar y enfocarse en los lugares donde se transmite el virus. Tuvimos una cuarentena rígida, pero ahora se puede liberar porque no puede ser permanente. Tenemos situaciones en todo el país donde se comenzó a liberar la cuarentena y se comenzó a trabajar. En la etapa que viene hay que concentrarse en los lugares de riesgo.

En una entrevista realizada por CNN Radio, el expresidente de la Corte de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti explicó su posición, teniendo en cuenta que forma parte de esos foros internacionales que trabajan en el “después”. “Hay una necesidad de rediseñar la estrategia respecto al aislamiento, enfocar los esfuerzos en los lugares donde se transmite el virus. Los gobiernos de todo el mundo tomaron medidas drásticas porque no se sabía bien lo que estaba pasando, pero no pueden avanzar sobre las libertades individuales”, explica el letrado. En Argentina hay zonas donde no hubo casi contagio local y ahí no se justifica la cuarentena total, debe ser una limitación específica en los lugares donde se expande el virus: el transporte público, los geriátricos, en lugares de extrema pobreza o donde es muy difícil el control del aislamiento”. «En los últimos años -explica Lorenzetti- hubo un quiebre de la frontera entre la naturaleza y el humano y las enfermedades que antes estaban concentradas en una región específica, ahora se transmiten rápidamente por aviones, trenes, colectivos. Pasan de un país a otro en pocos días y se convierten en un problema global».

El sábado por la noche, Alberto Fernández anunció la extensión de la cuarentena hasta el 7 de junio. Con los contagios en aumento, habrá nuevas restricciones para el Conurbamo Bonaerense, donde habrá que volver a tramitar el certificado para circular, y se restringirá el tránsito no esencial. Sin embargo, en otras zonas del país, alejadas de esta realidad, la situación se fue flexibilizando cada vez más.