“Los legisladores no tienen vínculo con la realidad del pueblo salteño”

La candidata a diputada provincial del Frente Justicialista Salta, Verónica Caliva, brindó una entrevista a Cuarto Poder.

Andrea Sztychmasjter

La candidata es una de las mujeres referentas de la política en Salta y una defensora de los derechos de niñas, adolescentes y mujeres. Perteneciente al Partido del Trabajo y el Pueblo (ptp) fue legisladora nacional y actualmente es candidata a diputada provincial.

Caliva brindó una entrevista a Cuarto Poder donde aseguró que “el principal problema que tiene la Cámara de Diputados hoy es que los legisladores y legisladoras no tienen vínculo con la realidad que sufre y vive el pueblo salteño, no hay un vínculo con las comunidades de ninguno de los municipios, mucho menos aquí en Capital”.

Entre los principales ejes de su propuesta política se encuentra declarar la emergencia alimentaria, habitacional y sanitaria en toda la provincia: “Necesitamos construir una Ciudad Capital fuerte, diferente, con un modelo económico sustentable e innovador que potencie las palancas clave de la economía provincial, acompañadas de políticas ambientales que protejan nuestros entornos y bienes comunes.

Además, proponen la Creación por Ley de Museos: del Fútbol Salteño; del Folclore y del Rock, una Reforma Fiscal para que paguen más quienes tienen más. Derogar la ley Edesa que habilita los aumentos indiscriminados en la tarifa de la luz. Derogar la adhesión de la provincia al RIGI y trabajar sobre el cuidado de los bienes comunes. Proyecto de Ley para crear el Ministerio de las Mujeres y Diversidades, Proyecto de Ley para crear el Ministerio de los Pueblos Indígenas. Proyecto de Ley para crear el Ministerio de Hábitat y Vivienda

-¿Cuáles son las propuestas que llevará adelante en caso de acceder a un cargo en la Legislatura?

V.C: Recorriendo los barrios y en las reuniones con la dirigencia barrial, comunitaria, las cámaras que son intermedias de los sectores de la sociedad civil organizada, por ejemplo, comercio, los representantes de distintas áreas plantean que no encuentran cómo vincularse y que los diputados y diputadas del gobierno de Sáenz han perdido todo contacto con la realidad y que por supuesto están solamente abordando la agenda de poder que impone el gobernador Sáenz en consonancia con el presidente Milei y no es otra cosa que el ajuste, que los planes represivos, la violación de los derechos y de las garantías constitucionales, no hay una democracia representativa real y la Cámara tiene uno de los niveles más bajos de la historia en materia de calidad institucional, no se discute ningún proyecto que realmente tenga que ver con algunos de los problemas que se sufren, sea en educación, en salud, en acceso a la vivienda, la emergencia sanitaria que viven los sectores populares y medios es muy profunda y no hay una vuelta desde esa legislatura o desde el gobierno de la provincia, se detecta claramente que están en una línea de desguace del Estado y de los derechos que plantea el gobierno libertario Javier Milei.

-¿Qué lugar ocupa hoy el peronismo en Salta?

V.C: El peronismo no se ve representado en la dirigencia que hoy ocupa lugares en los distintos poderes, legislativo, ejecutivo, y creo que por eso la intervención del Partido Justicialista ha sido más que justa y todas sus bases militantes están en un proceso de reorganización partidario, viendo cómo pueden recuperar el partido y es una etapa como refundacional del partido, pero el sentimiento peronista está más fuerte y vivo que nunca y eso se siente en los sindicatos, en los barrios, en los partidos de base justicialista, peronista, kirchnerista, y bueno, entiendo que es un gran momento para el movimiento nacional justicialista que pone en debate las ideas de Javier Milei y que enfrentan junto a nosotros, los demás sectores del campo nacional y popular, que enfrentan estas políticas de entrega, de ajuste, que van en contra de los intereses de la patria, de la soberanía y del bienestar y felicidad del pueblo.

Como referente de mujeres ¿qué mirada tiene sobre las políticas de género y feministas de Salta?

V.C: Las políticas hacia las mujeres y las disidencias es nula en la provincia, no hay programas, no hay presupuestos, no hay absolutamente nada que acompañe las luchas y las demandas o que den respuesta a las demandas de los sectores organizados, de las colectivas feministas, de mujeres, de madres que se organizan en torno al dolor, no hay una sola respuesta y pese a todo es un movimiento que está más vivo que nunca y lo hemos visto en la marcha antirracista y antifascista que se dio en febrero y en el 8 de marzo en las movilizaciones, actividades y acciones que se llevaron a cabo en toda la provincia.

Pese a ese olvido y al abandono del estado, las mujeres y disidencias o diversidades estamos siendo uno de los factores más importantes que tiene la política hoy en estos momentos, somos una gran reserva democrática que pelea y que no está dispuesta a ir para atrás, a retroceder, por lo tanto el rol que jugamos en la vida política es importante, no por ello significa que no tengamos que seguir luchando contra el patriarcado y las ideas machistas y misóginas que hay en la dirigencia en todos los ámbitos, y que eso se nota a la hora de la representación política nuestra en las listas y en las peleas que tenemos que dar hacia adentro de los espacios para poder representar y para poder encabezar procesos políticos y llevar adelante proyectos políticos que estén absolutamente atravesados por la perspectiva de género, por el paradigma de los derechos humanos, por la perspectiva indígena, así que estamos dando pelea y bueno, tengo el honor de estar encabezando una lista de diputadas y diputados, me acompañan grandes compañeras y bueno, dando batalla como siempre en un contexto muy adverso de mucho sufrimiento, de mucha hambre, de muchos problemas que aquejan a las mayorías populares, la mayoría de las trabajadoras y trabajadores y de los humildes de esta provincia, pero bueno, abrazando a las compañeras y compañeros peronistas que reivindican a Evita y a Cristina y desde ese lugar estamos construyendo un proyecto político muy fuerte que tiene cimientos para seguir construyendo hacia octubre, hacia el 2027 y nos paramos desde un lugar que entendemos que debe construirse con una bandera que es decirle no al Fondo Monetario Internacional, hay que rediscutir la deuda eterna ilegal e ilegítima que está saqueando y sangrando a nuestra patria y en la perspectiva a la que nos llevan Mila y Sainz, nosotros entendemos que ellos nos llevan a ser una colonia y nosotras, y nosotros y nosotres entendemos que tenemos que cuidar y defender a nuestra patria, así que ante la consigna de patria o colonia, aquí vamos a estar defendiendo nuestra patria.